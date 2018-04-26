2004 yılından bu yana Y-PEER (Genç Akran Eğitim Ağı) adlı uluslararası ağın bir parçası olarak çalışmalarını sürdüren Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği, Türkiye’de yapılan çalışmaları kurumsallaştırmak ihtiyacıyla, bir süre önce trafik kazasında hayatını kaybeden insan hakları aktivisti Bulut Öncü önderliğinde, 2015 yılında dernekleşerek tüzel kişilik kazandı.

Dernek, temel olarak toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, insan hakları ve aktif yurttaşlık alanlarında faaliyet gösteriyor. Bu konularda farkındalık ve savunuculuk etkinliklerinin yanı sıra düzenledikleri akran eğitimleriyle, bilginin gençten gence güvenli bir ortamda aktarılması sağlanıyor.

Derneğin 300’e yakın genç akran eğitmeni, Türkiye’nin dört bir yanında gençlere cinsel sağlık üreme sağlığı haklarını anlatıyor, cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgilendiriyor ve güvenli sağlık hizmetlerini kullanmaları için yönlendirmede bulunuyor.

Çeşitli gençlik gruplarının ihtiyaçlarını özel olarak ele alan dernek, genç LGBTİ ve genç mültecilere yönelik projeler de yürütüyor.

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği, gençlerin doğru bilgiye erişmelerini sağlamak ve kendi hakları konusunda söz sahibi olmaları hedefiyle yola çıktı. Ayrımcılıktan ve ön yargılardan uzak cinsel sağlık eğitimleri ve savunuculuk faaliyetleriyle ulaştığı binlerce gencin hayatında kocaman bir fark yarattı.

Fark Yaratanlar

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