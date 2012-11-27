SaÄŸlÄ±kta bÃ¼yÃ¼k fÄ±rsat

Anadolu Sigortaâ€™nÄ±n yeni Ã¼rÃ¼nÃ¼ â€˜SaÄŸlÄ±kta FÄ±rsat PoliÃ§esiâ€™ bireysel sigortalÄ±lara Ã§ok Ã¶zel seÃ§enekler sunuyor. â€˜SaÄŸlÄ±kta FÄ±rsat PoliÃ§e siâ€™ ameliyat, yoÄŸun bakÄ±m, doktor takibi, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz gibi tÃ¼m yatÄ±ÅŸlÄ± tedavi giderlerini katÄ±lÄ±m payÄ± olmaksÄ±zÄ±n; ayrÄ±ca yÃ¼ksek maliyetli Tomografi, Ultrason, MR, Endoskopi, Kolonoskopi, Gastroskopi ve Pet CT (kanser tarama) gibi ileri tanÄ± yÃ¶ntemlerini ise %20 katÄ±lÄ±m payÄ± ile limitsiz karÅŸÄ±lÄ±yor.

BÃ¶ylelikle, sadece yatÄ±ÅŸlÄ± tedavi teminatlÄ± Ã¼rÃ¼nlere sahip sigortalÄ±lar, yalnÄ±zca bir ileri tetkik bedeline denk gelen prim farkÄ± Ã¶deyerek, limitsiz sayÄ±da ileri tetkik iÃ§eren SaÄŸlÄ±kta FÄ±rsat PoliÃ§esiâ€™ne sahip olabiliyorlar.



Anadolu Sigorta, ayrÄ±ca gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n en Ã§ok korkulan hastalÄ±klarÄ±ndan kanser ve kalp rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± ile hipertansiyon ve ÅŸeker hastalÄ±klarÄ±nÄ±n tedavi giderlerini, sigorta baÅŸlangÄ±Ã§ tarihinden sonra ortaya Ã§Ä±kar Ã§Ä±kmaz, bekleme sÃ¼resi olmadan hemen karÅŸÄ±lÄ±yor. Ã–te yandan, kesintisiz en az 4 sene bireysel saÄŸlÄ±k sigortasÄ± olan sigortalÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n, sigortalandÄ±klarÄ± tarihten sonra ortaya Ã§Ä±kan, tÃ¼m doÄŸuÅŸtan gelen hastalÄ±klarÄ±na ait giderlerini, sigortalÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n 5. senesinden itibaren poliÃ§e kapsamÄ±na dahil ediyor.



SigortalÄ±larÄ±nÄ±n hastanelerde yatarak gÃ¶rdÃ¼kleri tedaviler iÃ§in SaÄŸlÄ±kta FÄ±rsat PoliÃ§esiâ€™nde de herhangi bir gÃ¼n sÄ±nÄ±rlamasÄ± uygulamayan Anadolu Sigorta, TÃ¼rkiye genelinde 67 ile yayÄ±lmÄ±ÅŸ, 3.000â€™e yakÄ±n saÄŸlÄ±k kurumundan oluÅŸan anlaÅŸmalÄ± saÄŸlÄ±k kurumu aÄŸÄ±yla Ã¼lkemizin dÃ¶rt bir yanÄ±nda sigortalÄ±larÄ±na hizmet veriyor.Â



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