Sağlıkta ‘Balkanlar’a açılıyor

Hüseyin Bozkurt, 30 yıldır sektörün içinde. 1992’de kendi polikliniğini kurarak girdiği sektörde, önce İstanbul Bakırköy Ömür Hastanesi’nin ortaklarından biri

oluyor. Yönetim hataları nedeniyle ayrılan ve Yaşam Hastanesi’ni kuran Bozkurt, yabancı hastaların gelmeye başladığı 10 yıl önce ise uluslararası bir marka olabilmesi için Medicana ismiyle yola devam ediyor.

Bozkurt Bursa’da açılmaya hazır 13’üncü hastanesine bir grup gazeteciyi davet etti ve yatırımlarını anlattı. Medicana Sağlık Grubu olarak bugüne kadar 12 hastane için 400 milyon dolar yatırım yaptıklarını söylüyor Bozkurt. Bursa’daki yeni hastane için yapılan yatırım ise 100 milyon doları bulmuş. Hastane yatırımlarında geri dönüşün en az 10 yıl olduğunu da ekleyen Bozkurt, “Sağlık sektörü zor bir sektör. Emek işi. Ama bildiğim tek iş” diyor.

EVDE KALDIK

Sektörde yabancı yatırımcı sayısı fazla. Bozkurt’a ortaklıklar konusunu nasıl değerlendirdiğini soruyoruz. 2001 krizi öncesi yaşadığı bir ortaklık denemesini anlatarak şunları söylüyor: “Medicana Sağlık Grubu için ortaklık hep gündemde. Sağlık sektöründe ilk ortaklık görüşmesini yapan grup biziz. 2002 yılında Anayasa kitapçığı atılınca görüşmeler dondu. O zaman 100 milyon dolarlık yatırım yapacak Alman bir grupla görüşüyorduk. Türkiye’de ofis kurmuşlardı. Bu anlaşma olsaydı şu anda çok farklı konumda olurduk. Diğer yandan şimdiye kadar birçok grupla görüştük. Sektörde olanların çoğu yabancılarla evli ama biz evde kaldık. Kaldıraç etkisi yapacaksa dünya markası olmamıza yol açacaksa ortaklığa sıcak bakarız. Öte yandan biz de bir başka markayı dünya markası yapabiliriz. Şu anda Balkanlar’da bir grup ile görüşüyoruz. Türkiye’deki tüm zincirler gibi yurtdışına açılmayı planlıyoruz.”

Medicana Sağlık Grubu olarak cironun yüzde 10’unun yabancı hastalardan geldiğini, turizmdeki düşüşe paralel olarak bir düşüş yaşadıklarını da anlatan Bozkurt, şöyle devam ediyor: “Bizim hastanelerimize daha çok beyin ameliyatı, organ nakli, kalp ameliyatı gibi konularda yabancı hasta geliyor. Ciromuzun yüzde 10’u yabancı hasta tedavisinden. Bu oran 2 yıl önce yüzde 15’ti. Doğu Avrupa, Balkanlar ve Ortadoğu’dan hasta geliyor. Medicana Bursa Hastanemiz ile Güney Marmara’ya talibiz. Ortadoğu’da Bursa en çok bilinen şehirlerden. Bu nedenle Arap coğrafyasından hasta alacağımızı düşünüyorum.

Bozkurt, sağlık sektöründe eğitim işine de girmek istediklerini belirterek, bu yıl Beylikdüzü ve Bahçeşehir’de anaokulundan liseye kadar eğitim verecek bir kampüs kuracaklarını açıklıyor. Eğitimden maddi bir beklentisinin olmadığını da söyleyen Bozkurt, şu bilgileri veriyor: “En iyi doktorların, sağlıkçıların yetişeceği bir okul olacak. Adı Medicana Bilimler Akademisi. Yatırım planı yapıldı, kadro kuruldu. 15-20 milyon TL civarı bir yatırım söz konusu.”