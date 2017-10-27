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Sağlıkta acı tablo

Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
27.10.2017 - 10:03 | Son Güncelleme:

SAĞLIK-DER Genel Başkanı Dr. Kasım Sezen, ABD’de ortalama yaşam süresinin 79, İsviçre’de 83, İsrail’de 82 olduğunu söyleyerek, “Bu verilerin, Çad’da ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 50’lere kadar düşmesi ise oldukça vahim ve sağlığın dünyanın her yerine eşit ulaştırılmadığının göstergesidir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre bazı ülkelerde yaşam süresi ABD ve Avrupa’daki ülkelere göre daha düşük seviyelerde bulunuyor.
İstanbul’da 28 Kasım ile 1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresi’ne başkanlık eden Dr. Sezen, yapılan araştırmalara göre Müslümanların yoğun olduğu ülkelerde ortalama yaşam süresinin 65, diğer ülkelerin ise 79 olduğunu söyledi.

ARADA 14 YILLIK FARK VAR

WHO verilerine göre aradaki 14 yılın çok uzun bir süre olduğunu, bunun da temelinde sağlıksız yaşam koşullarının geldiğini belirten Kasım Sezen, “Tüm Müslüman ülkelerin sağlık alanında önderlerinin katılacağı kongrenin ana hedefi, Afrika ve Güney Asya ülkeleri başta olmak üzere sağlık alanında çok geri kalan ülkelerin acil sağlık ihtiyaçlarını gidermek. Daha sonra da bu ülkeleri günümüz koşullarına ulaştırmak” dedi. Sezen, WHO’nun “tüm insanlığa eşit derecede hizmet sunmadığını düşündüklerini” ifade ederek, şunları söyledi:

SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK HAKİM

“ABD’de ortalama ömür süresi 79, İsviçre’de 83, İsrail’de 82 iken; İslam coğrafyasının öncü ülkelerinden Türkiye’de 75, Katar’da 78 ve Azerbaycan’da 71. Bu verilerin, Çad’da ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 50’lere kadar düşmesi ise oldukça vahim ve sağlığın dünyanın her yerine eşit ulaştırılmadığı, diğer siyasi, ekonomik etkenlerin değişken olduğunun göstergesi. Dünyada, ezilenler, yoksulluğa, açlığa mahkum edilenler ve katliamlara uğrayanlar ne yazık ki genellikle Müslümanlar. Yardım kuruluşları bu konuda yeterli hizmeti sunamıyor. Daha doğrusu bazı bölgeler ihmal ediliyor. En büyük amacımız, bu eksiklik ve ihmalkarlığın sonuçlarını değiştirmek. Bu eksikler, ortak çalışmalarla ve güç birliği ile giderilebilir ki biz bunu çok iyi biliyoruz. Amacımız, haksızlığa uğrayan, yoksullukla mücadele eden, varlığını dahi unuttuğumuz insanlara en iyi biçimde sağlık hizmeti sunmanın kapılarını aralamak.”

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