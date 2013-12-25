Sağlıkta %5 indirim!

Sağlık sigortası seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Anadolu Sigorta, Sağlık Sigortası poliçelerini her keseye uyacak seçeneklerle ve her ihtiyacı karşılayacak şekilde sizlere sunuyor. Poliçelerin kapsamlarına ve ihtiyacınız olan ürüne karar vermek ise size düşüyor.



Artık; bu karar verme sürecinde de sizi poliçe detayları okumaktan ve karşılaştırmaktan kurtaracak bir hizmet sunuyoruz. Anadolu Sigorta Facebook sayfasında açtığımız “Sizin Sağlık Sigortanız Hangisi?” uygulamamız ile bir kaç basit soruya cevap vererek, Anadolu Sigorta’nın sunduğu 14 farklı paketten birini seçebiliyorsunuz.



Herkesin anlayabileceği basitlikte olan bu sorular, poliçenizin kapsamını belirlememizi ve sizi en uygun pakete yönlendirmemizi sağlıyor. Paketinizi seçtikten sonra sizinle iletişime geçiyor ve Anadolu Sigorta’nın avantajlı ve ayrıcalıklı dünyasına adım atmanızı sağlıyoruz. Üstelik uygulamamız üzerinden sağlık sigortası yaptıran tüm müşterilerimize poliçelerinde %5 indirim de Anadolu Sigorta’dan hediye!

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