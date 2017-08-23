Sağlıklı bir tatil geçirmek için ipuçları

Özellikle yurtdışı seyahati planlıyorsanız gideceğiniz ülkedeki yiyecekler, içecekler, hastalıklar konusunda bilmeniz ve dikkat etmeniz gerekenleri gitmeden önce mutlaka seyahat acentanızla konuşun. Tüm tatil boyunca kullanmanız gereken reçeteli ilaçlarınızı yanınıza aldığınızdan emin olun. Acil durumlar için yanınızda ağrı kesici, ateş düşürücü, böcek sokmalarına karşı ilaç, güneş kremi, antibakteriyel mendil ya da jel, antibiyotik kas gevşetici gibi kullanabileceğiniz ilaçları içerecek küçük bir ilkyardım seti bulundurun. Ancak kanlı ishal, şiddetli karın ağrısı, yüksek ateş gibi problemlerle karşılaşırsanız mutlaka hekime başvurun.

Uzun uçuş yapacaksanız önlemlerinizi baştan alın

- Uzun bir uçuş yapacaksanız bacaklarınızda kan pıhtısı oluşma ihtimalini önlemek için sık sık yürüyüş yapın veya ayaklarınızı uzatın.

- Jetlag yaşamak istemiyorsanız uçuş sırasında hafif bir yemek yiyin; alkol ve kafeinden kaçının.

- Yolculuk sırasında yeterince su tüketin. Çünkü yüksek basınç su kaybetmenize ve yorgunluk hissetmenize neden olur.

Uzakdoğu ve Latin Amerika ülkeleri seyahat enfeksiyonları açısından riskli!

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Orta ve Uzakdoğu, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin seyahat enfeksiyonları açısından en riskli bölgeler. Bağışıklık durumunuzu öğrenmek için seyahatten 2-3 hafta önce kontrole gidin. Hekiminizin önerdiği vitamin ve ilaç takviyelerini kullanmaya başlayın ve gerekli aşılarınızı yaptırın.

Orta ve Güney Amerika'nın kırsal alanları, Afrika, Hindistan, Güneydoğu Asya, Güney Pasifik’te, sıtma; Afrika'nın orta bölümlerinde ve Güney Amerika'nın orta ve kuzeyinde sarıhumma yaygın olarak görülür. Ayrıca Afrika ve Uzakdoğu ülkelerinde HIV oranı yüksektir. Sıtma hastalığının çok görüldüğü bölgelere gidecekseniz gitmeden hekiminize danışarak 2-3 hafta önce başlamak ve seyahat süresi ile dönüşte 4 hafta daha kullanmak üzere bu parazite etkili antibiyotik alın. Ayrıca bağışıklığınızı dikkate alarak tetanoz, difteri, çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşılarınızı yaptırın. Seyahat sırasında korunmasız cinsel ilişki; hepatit B, hepatit C ve HIV hastalıklarına yakalanma riskini artırır. Bunlardan sadece hepatit B'ye karşı aşıyla korunmak mümkündür.

Seyahat hastalıklarına dikkat!

Yiyecek ve içeceklerden bulaşan Kolera, turist ishali (E.coli ishali), Hepatit A, sistosomiyazis, tifo; böcek ve sinek ısırmalarından kaynaklanan sıtma, sarı humma, dang, veba ve kişiden kişiye temasla geçen Hepatit B, HIV/AIDS ve lejyoner hastalığı en sık görülenleridir. Özellikle turist ishallerinden korunmak için kapalı şişelerdeki suları için. İyi pişirilmemiş yemekleri yemeyin. Ne kadar iştah açıcı olursa olsun, sokak satıcılarından yemek yemekten kaçının. Çiğ sebze ve meyveleri çok iyi yıkadıktan sonra mutlaka soyarak tüketin. Her şeyden önce kişisel hijyeninize çok dikkat edin. Diş fırçalarken şişelenmiş su kullanın. Yemek öncesi ve sonrasında ellerinizi yıkayın. Açık alanlarda sinek-böcek ısırmalarından korunmak için böcek kovuculardan destek alın.

Yeterli su tüketin

Tatili deniz kıyısında ve gün boyunca sıcaklıkların yükseldiği bir yerde yapmayı planlıyorsanız su tüketiminize dikkat edin. Günlük su ihtiyacınız olan 8 bardak sıcak bir ortamda yeterli olmayacaktır. Bu nedenle güneşlenmeyi de planlıyorsanız her fırsatta su için.

Kahvaltıyı atlamayın

Kahvaltı sadece tatilin keyfini çıkarmanız için gereken enerjiyi vermez, günün geri kalanında iştahınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Sağlıklı bir kahvaltı aktivitelerinizde keyif almanızı günü çok yorulmadan bitirmenizi sağlar.

Küçük porsiyonlarda sağlıklı atıştırmalıkları tercih edin

Her öğünde tabağınızı doldurup sayamayacağınız kaloriler almak yerine; gün boyunca küçük porsiyonlarla yemekler ve atıştırmalıkları tercih edin. Protein içerikli atıştırmalıklar daha uzun süreli tokluk sağlar. Her şey dahil hizmet aldığınız bir tatil yapıyorsanız açık büfeden uzak durmaya çalışın. Duramıyorsanız yemeğinizi şölene çevirmeyin, küçük porsiyonlar tüketin.

Aktif kalın!

Aktif kalmak iştahınızı artırırken; kalorileri yakmanıza, yediğiniz lezzetli yemeklerin verdiği zararı en aza indirmenize yardımcı olur. Yürüyüşten su sporlarına kadar olan yerel etkinliklere göz atın ve size uygun olanını tercih edin.