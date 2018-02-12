Sağlıklı bir cilt ve vücut yapısının altın formülü: Kolajen

Medikal Estetik Hekimi Dr. Nihat Dik, gençliğin sırrı kolajenin cildimizin dayanıklılığını, yaşam süresini ve pürüzsüzlüğünü sağladığına dikkat çekerken, vücudumuzun en önemli yapısal proteinlerinden birinin, kolajen olduğunu söylüyor. Vücut yapısının neden kolajene ihtiyacı olduğunu ise şu sözlerle anlatıyor:
Ciltte yaşlandıkça azalan, hasar gören "kolajen dokusu'' bağ dokusunun esas maddesi, bedenimizin de temel desteği. Eklemlerimiz, kemiklerimiz, kas ve kirişlerimiz için vazgeçilmez bir madde. Derimiz içinse oldukça önemli bir molekül. Cilde güç, kuvvet, dayanıklılık, esneklik ve sıkılık veriyor. Aslında vücudunuz kendi kolajenini kendi üretiyor. Fakat “yaş aldıkça” ciltte kolajen üretimini azalıyor. Cilt zamanla gevşeyip sarkıyor, kırışıp buruşuyor ve yaşlanıyor..
25 yaşından sonraki her yıl, kolajen sentezi ile ilgili yüzde 1 oranında azalma oluyor. Bu da demektir ki 50'li yaşlara gelindiğinde, cildimizde bulunan kolajen miktarının yarısı artık kaybedilmiş oluyor.
CİLDİN GENÇ GÖRÜNÜMÜNÜ MUHAFAZA ETMEK İSTİYORSANIZ, KOLAJEN ŞART!
Tükettiğimiz gıdalar sağlığımız kadar, güzelliğimiz için de oldukça önemli. Kolajen içeren besinleri tüketerek yaşlanmayı yavaşlatmak mümkün.
KOLAJEN İÇEREN DOĞAL BESİNLER NELER?
Soya ve soya ürünleri, A vitamini içeren besinler, sülfür içeren besinler, ebegümeci ve ısırgan otu, üzüm çekirdeği, omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler, antioksidanlar açısından zengin gıdalar ve C vitamini açısından zengin besinler, kolajen içeren gıdaların başında gelmektedir.
KOLAJEN, DERİNİN YÜZDE 75'İNİ, VÜCUDUMUZUN İSE YAKLAŞIK OLARAK YÜZDE 35'İNİ OLUŞTURUYOR!
Şeker, glüten, süt ürünü ve soya içermeyen bu besin takviyeleri, vücudunuzda eksilen kolajeni yeniliyor ve daha güzel, sağlıklı ve gergin bir cilde sahip olmanızı sağlıyor.
KOLAJEN İÇERİKLİ KONSANTRE BESİN TAKVİYELERİNİ KİMLER KULLANABİLİR?
-- Premenopoz, menopoz, postmenopoz ve özellikle erken menopoz yaşayan kadınlar
-- Güneş ışığının zararlı etkilerine,UV hasarına maruz kalanlar
-- Uzun süreli ilaç kullananlar (ağrı kesici, antibiyotik, doğum kontrol hapı)
-- Sık seyahat eden, stresli çalışma koşullarına sahip olan kişiler
-- Sigara tiryakisi olanlar ve alkol kullananlar
-- Saçlı deri sorunu yaşayanlar (saç dökülmesi, saç kırılması, cansız ve mat görünümlü saça sahip olma, kepek sorunu)
-- Sıklıkla tırnakları kırılan, tırnak uçlarında kat fark edilen kişiler
-- Selülit problemi olanlar
-- Kilo kaybı sonrası vücudunda sarkma problemi yaşayanlar
-- Düzensiz beslenenler
KISA SÜREDE KALICI ETKİ!
Düzenli olarak kullanıldığında, cilt esnekliğini arttırdığı klinik olarak kanıtlanan özel bir kolajeni içeren bu besin takviyesini, günde 15 mililitre kullanmak yetiyor. Zamana yenik düşen cildinizde, kolajen eksikliğinden kaynaklanan çizgiler ve sarkmalara konsantre besin takviyeleri ile de 'dur' demeniz mümkün!
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