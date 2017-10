Sağlıklı bir cilt için yapılması şart 13 şey

Yatmadan önce yüzünüzü mutlaka yıkayın

Geceleri uykunuz gelince yüzünüzü yıkamak zor geliyor, uykunuzu kaçırıyor olabilir. Ama en azından pijamalarınızı giyerken yüzünüzü yıkarsanız, bütün gün cildinizde toplanan tozun, kirin sivilce yapmasını önlemiş olursunuz.

Yüz havlunuzu ve yastık kılıfınızı sık sık değiştirin

Yüzünüzü ne kadar yıkarsanız yıkayın, kirli havlular ve yastık kılıfları kullanırsınız, yaptığınız onca cilt temizliği hiçbir işe yaramayacaktır. Özellikle nemli havluların bakteri yuvası olduğunu unutmayın.

Yüzünüzde kalıntı bırakmayın

Eğer durulanması gereken bir makyaj temizleyici kullanıyorsanız, yüzünüzü mutlaka ılık suyla yıkamanız gerek. Aksi takdirde kalıntılar gözeneklerinize dolabilir.

Cildinize karşı hassas davranın

Sivilcelerinizi, siyah noktalarınızı sıkmak, yüzünüzü hatır hatır fırçalamak faydadan çok zarar getirir bunu unutmayın. Hassas bir temizlik en iyisidir.

Yüzünüze değer her şeyi sık sık yıkayın

Her şeyden önce ellerinizle başlayın. Sürekli mikroplu yüzeylere temas eden ellerinizi sık sık yıkamak, yüzünüze ulaşan bakterilerin sayısını önemli oranda azaltacaktır. Ayrıca makyaj süngeri, fırçası gibi ürünleri de her kullanımdan sonra yıkamalısınız. Yüz temizleme fırçaları da 3 ayda bir değişmelidir.

Cilt bakımını abartmayın

Cildinizle hiç ilgilenmemek kadar çok fazla uğraşmak da sorun yaratır. Zira çok fazla kimyasala maruz kalan, günde ikiken fazla kez yıkanan cilt yağlanır. Tadında bırakın.

Telefonunuzu, klavyenizi temiz tutun

Bunlar ellerimizin sürekli değdiği ve günlük hayatımızda en fazla mikropla karşı karşıya kaldığımız yerler. Sık sık temizlenmedikleri takdirde, ellerimizi de yüzümüzü de temizlemenin bir anlamı kalmıyor.

Kakül tercihinizi gözden geçirin

Alnınızdaki problemleri kakül kestirerek saklamak mantıklı gelse de aslında o sorunların sebebi kakülünüz de olabilir. Zira alnınıza değern saçlar saçınızın kirinin, yağının cildinize temas etmesine neden olur.

Hormon testi yaptırın

Yüzeysel çözümlere başvurmadan önce bir hormon testi yaptırmanız cilt sorunlarınızdan daha hızlı kurtulmanızı sağlayabilir. Üstelik ilaçlara ve kozmetiklere harcayacağınız bol miktarda para da cebinizde kalır.

Bir dermatologdan yardım alın

Cildinizdeki sorunlara kendi kendinize çözüm üretmeye çalışmak (ve belki de işleri iyice çığrından çıkarmak) yerine en başından bir dermatoloji uzmanına başvurmak doğru bir tercih olabilir.

Yediğinize içtiğinize, uykunuza dikkat edin

Cildiniz vücudunuzun en dış yüzeyi olsa da ondan bağımsız değil. Doğru vitamin ve mineralleri almadığınız, yeterince su içmediğiniz, ihtiyacınız kadar uyumadığınız takdirde nice kremler sürseniz kâr etmez.

Nemlendirici kullanın

Özellikle yağlı cilt sahipleri "Yağlandırır" korkusuyla nemlendirici sürmüyor. Ancak bu cildin daha da fazla yağlanmasına neden oluyor. Yağsız bir nemlendirici kullanmalısınız.

Sabırlı olun

Cilt sağlığı 3-4 günde elde edilebilecek bir şey değil. Uzun süre sabırlı olup pes etmeden bu ritüelleri sürdürmek gerekiyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.