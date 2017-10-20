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Sağlıklı bir cilt için yapılması şart 13 şey

Sağlıklı, pürüzsüz bir cilt güzelliğin ilk kuralı. Bunun için aksatılmadan yapılması gereken bazı şeyler var. Eğer cilt sorunlarından bir türlü kurtulamıyorsanız, bunların birini ya da birkaçını eksik yapıyor olabilirsiniz.

Fotoğraflar: Ingimage
20.10.2017 - 12:42 | Son Güncelleme :

Yatmadan önce yüzünüzü mutlaka yıkayın
Geceleri uykunuz gelince yüzünüzü yıkamak zor geliyor, uykunuzu kaçırıyor olabilir. Ama en azından pijamalarınızı giyerken yüzünüzü yıkarsanız, bütün gün cildinizde toplanan tozun, kirin sivilce yapmasını önlemiş olursunuz.

Sağlıklı bir cilt için yapılması şart 13 şey

Yüz havlunuzu ve yastık kılıfınızı sık sık değiştirin
Yüzünüzü ne kadar yıkarsanız yıkayın, kirli havlular ve yastık kılıfları kullanırsınız, yaptığınız onca cilt temizliği hiçbir işe yaramayacaktır. Özellikle nemli havluların bakteri yuvası olduğunu unutmayın.

Yüzünüzde kalıntı bırakmayın
Eğer durulanması gereken bir makyaj temizleyici kullanıyorsanız, yüzünüzü mutlaka ılık suyla yıkamanız gerek. Aksi takdirde kalıntılar gözeneklerinize dolabilir.

Sağlıklı bir cilt için yapılması şart 13 şey

Cildinize karşı hassas davranın
Sivilcelerinizi, siyah noktalarınızı sıkmak, yüzünüzü hatır hatır fırçalamak faydadan çok zarar getirir bunu unutmayın. Hassas bir temizlik en iyisidir.

Yüzünüze değer her şeyi sık sık yıkayın
Her şeyden önce ellerinizle başlayın. Sürekli mikroplu yüzeylere temas eden ellerinizi sık sık yıkamak, yüzünüze ulaşan bakterilerin sayısını önemli oranda azaltacaktır. Ayrıca makyaj süngeri, fırçası gibi ürünleri de her kullanımdan sonra yıkamalısınız. Yüz temizleme fırçaları da 3 ayda bir değişmelidir.

Sağlıklı bir cilt için yapılması şart 13 şey

Cilt bakımını abartmayın
Cildinizle hiç ilgilenmemek kadar çok fazla uğraşmak da sorun yaratır. Zira çok fazla kimyasala maruz kalan, günde ikiken fazla kez yıkanan cilt yağlanır. Tadında bırakın.

Telefonunuzu, klavyenizi temiz tutun
Bunlar ellerimizin sürekli değdiği ve günlük hayatımızda en fazla mikropla karşı karşıya kaldığımız yerler. Sık sık temizlenmedikleri takdirde, ellerimizi de yüzümüzü de temizlemenin bir anlamı kalmıyor.

Sağlıklı bir cilt için yapılması şart 13 şey

Kakül tercihinizi gözden geçirin
Alnınızdaki problemleri kakül kestirerek saklamak mantıklı gelse de aslında o sorunların sebebi kakülünüz de olabilir. Zira alnınıza değern saçlar saçınızın kirinin, yağının cildinize temas etmesine neden olur.

Hormon testi yaptırın
Yüzeysel çözümlere başvurmadan önce bir hormon testi yaptırmanız cilt sorunlarınızdan daha hızlı kurtulmanızı sağlayabilir. Üstelik ilaçlara ve kozmetiklere harcayacağınız bol miktarda para da cebinizde kalır.

Sağlıklı bir cilt için yapılması şart 13 şey

Bir dermatologdan yardım alın
Cildinizdeki sorunlara kendi kendinize çözüm üretmeye çalışmak (ve belki de işleri iyice çığrından çıkarmak) yerine en başından bir dermatoloji uzmanına başvurmak doğru bir tercih olabilir.

Yediğinize içtiğinize, uykunuza dikkat edin
Cildiniz vücudunuzun en dış yüzeyi olsa da ondan bağımsız değil. Doğru vitamin ve mineralleri almadığınız, yeterince su içmediğiniz, ihtiyacınız kadar uyumadığınız takdirde nice kremler sürseniz kâr etmez.

Sağlıklı bir cilt için yapılması şart 13 şey

Nemlendirici kullanın
Özellikle yağlı cilt sahipleri "Yağlandırır" korkusuyla nemlendirici sürmüyor. Ancak bu cildin daha da fazla yağlanmasına neden oluyor. Yağsız bir nemlendirici kullanmalısınız.

Sabırlı olun
Cilt sağlığı 3-4 günde elde edilebilecek bir şey değil. Uzun süre sabırlı olup pes etmeden bu ritüelleri sürdürmek gerekiyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.

Etiketler: cilt bakımı , sağlıklı bir cilt için yapılması gerekenler
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