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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktaları

Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktaları

15.11.2018 - 14:19 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin farklı şehirlerinde anne-babalara çocuk yetiştirmenin sırlarının anlatıldığı “LC Waikiki Aile Buluşmaları” devam ediyor. Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt'un moderatörlüğündeki LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın yedincisi 24 Kasım Cumartesi günü Eskişehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da gerçekleşecek.

Saat 14.00’te başlayacak buluşmada, Hürriyet Kitap tarafından yayınlanan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi'nin uzmanlarından Uzman Diyetisyen Zeynep Köse Çapay ve LC Waikiki Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürü Sevda Malkoç ile birlikte “Sağlıklı beslenmenin püf noktaları” konuşulacak.

Anne, bebek ve çocuk beslenmesi konuşulacak

Hayatımızın ilk bin gününde yedikleriniz, geri kalan bütün yaşamımızı etkiliyor. Bu nedenle anne karnından başlamak üzere, doğum ve sonrasındaki beslenme tarzımız, sağlığımız için hayati önemde. LC Waikiki Aile Buluşmaları’nın Eskişehir durağında Uzman Diyetisyen Zeynep Köse Çapay, hamilelik beslenmesinden sağlıklı ek gıda hazırlanmasına, bağışıklığı kuvvetlendiren besinlerden, zekâyı geliştiren yiyeceklere kadar pek çok konuda bilgiler verecek. Sağlıklı çocuk beslenmesinden püf noktaları tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak.

Katılımcılara 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi hediye edilecek

Her ay rehberde yer alan uzmanlardan birinin farklı bir şehirde anne-babaların sorularını yanıtladığı LC Waikiki Aile Buluşmaları’nda bu ay Uzman Diyetisyen Zeynep Köse Çapay, anne, bebek ve çocuk sağlıklı beslenmesinin püf noktalarına dikkat çekecek. Katılımcıların sorularının da yanıtlanacağı söyleşi sonrasında katılımcılara, bir çiftin bebek yapmaya karar vermesinden çocuk 6 yaşını bitirinceye dek geçen süredeki bebek ve çocuk eğitimini kapsadığı 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi armağan edilecek. Eskişehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek olan söyleşiye tüm Eskişehirliler davetli…

LC Waikiki’den 50 kişiye 50 TL’lik hediye çeki

Türkiye’nin lider moda ve perakende markası olan LC Waikiki’nin, Hürriyet Kitap ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘LC Waikiki Aile Buluşmaları’ anne babalara çocuk yetiştirme konusunda eşsiz bilgiler vermeyi amaçlıyor. Çocuk sağlığının önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen bu sosyal faaliyet, her ay bir uzmanı Türkiye’nin bir şehrinde ücretsiz olarak halkla buluşturuyor. Türkiye, Çin ve Bangladeş olmak üzere 3 tam kapasiteli laboratuvarda, 4500’ü ekolojik olmak üzere günde ortalama 13.500 test yapan LC Waikiki, çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda da ebeveynlere destek veriyor. Bu doğrultuda daha önceki buluşmalarda olduğu gibi Mardin buluşmasında da katılımcılara ürün güvenliği ve sağlığı konusunda da bilgiler verilecek ve 50 şanslı aileye LC Waikiki’den 50 TL’lik hediye çeki armağan edilecek.

12 şehir 12 konferans

Bebek ve çocuk ürünlerinde uyguladığı kalite standartlarındaki hassasiyeti, çocukların sağlıklı ve mutlu yetişmesi için de gösteren LC Waikiki, “Aile Buluşmaları” ile 12 ayda 12 uzman ile 12 şehirde ebeveynlerle buluşacak. 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimi için önemli olan noktalara dikkat çekecek “LC Waikiki Aile Buluşmaları” İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Denizli, Mardin, Gaziantep, Eskişehir, Trabzon, Kars, Adana, Nevşehir illerini kapsayacak. Buluşmalara aileler, Ender Saraç, Tan Sağtürk, Üstün Dökmen, Başak Demiriz, Zeynep Köse Çapay, Ramazan Şimşek, Şirin Seçkin, Özgür Öner, Serap Duygulu, Dolunay Kadıoğlu, Yıldız Dilek Ertürk, Eyüp Sabri Ercan gibi alanında uzman isimlerle bir araya gelecek.

 

 

 

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