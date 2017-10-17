Sağlık vizesine yeşil ışık yandı

ABD Büyükelçiliği Twitter hesabından Türkiye’de Ankara’daki Büyükelçilik ve İstanbul’daki Başkonsolosluk üzerinden acil insani ve sağlık durumlarında ABD vize başvurusu yapılabileceğini bildirdi. Daha önce Washington’da Hürriyet’e açıklama yapan kaynaklar da acil sağlık sorunları için istisna sağlanabileceği yolunda bilgi vermişti.

ABD’Lİ YETKİLİ GELDİ

Öte yandan Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasının ardından ilk kez heyetler arası görüşmelerde bulunacak ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri dün Ankara’ya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet öğleden sonra Esenboğa Havalimanına indi. Cohen, AA muhabirinin, iki ülke arasındaki vize sorunu hakkındaki sorusuna “Belirleyici olan ben değilim” diye yanıt verdi. Cohen’in ziyareti vize krizi öncesinde belirlenmişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüşmesinin ardından vize krizi de görüşmenin konuları arasına eklenmişti.