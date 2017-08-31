Sağlık Ocağı ve Eczaneler arefe günü açık mı olacak sorusu, yurt genelinde birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. 31 Ağustos'ta Eczaneler açık mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, bu işletmelerin durumunu merak ediyor. Peki, arefe günü Sağlık Ocağı ve Eczaneler açık mı olacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

31 Ağustos'un arefe günü olması sebebiyle sağlık ocaklarındaki çalışma durumunu araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi elde etmek istedi. Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır.

Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;

Resmi tatil ve Cumartesi - Pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olup 9.00 / 12.00 saatleri arasında tutulacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arasında da düzenleyebilir.

Nöbet hizmetleri en az iki personel ile yürütülecektir.