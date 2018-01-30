Sağlık Ocağı çalışma saatleri 2018 – Sağlık ocakları kaçta kapanıyor/açılıyor?

Sağlık ocağı, kasaba, köy ve mahalle gibi idarî birimlerde vatandaşların sağlık sorunlarının giderildiği, tedavilerinin yapıldığı devlet kuruluşudur. Sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir.

Gelişmemiş, gelişmekte ve kalkınmakta olan veya nüfusu çok fazla olmayan bölgelerde kurulan, sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır. Hastaneler kadar personel, ekipman ve kaynağa sahiplerdir. Hizmetlerini bölgesel olarak verirler.

Sağlık ocakları her türlü hekimlik hizmetleri, hastaların muayene ve tedavisi ve sağlık ocağına kayıtlı kişilerin sağlık sicillerini tutmak ile görevlidir. Sağlık ocağı hekimleri, tedavi edemedikleri veya acil durumu olan hastaları hastaneye sevk ederler.

Türkiye’de 6300 tane sağlık ocağı bulunmaktadır. Sağlık Ocakları 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi günleri açık olan aile sağlık merkezleri, Pazar günleri kapalıdır.