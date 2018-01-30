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    Sağlık Ocağı çalışma saatleri 2018 – Sağlık ocakları kaçta kapanıyor/açılıyor?

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 16:35 | Son Güncelleme:

    Sağlık Ocakları ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve Sağlık Ocakları’nın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Sağlık Ocakları 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    Sağlık ocağı, kasaba, köy ve mahalle gibi idarî birimlerde vatandaşların sağlık sorunlarının giderildiği, tedavilerinin yapıldığı devlet kuruluşudur. Sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir.

    Sağlık Ocağı çalışma saatleri 2018 – Sağlık ocakları kaçta kapanıyor/açılıyor

    Gelişmemiş, gelişmekte ve kalkınmakta olan veya nüfusu çok fazla olmayan bölgelerde kurulan, sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır. Hastaneler kadar personel, ekipman ve kaynağa sahiplerdir. Hizmetlerini bölgesel olarak verirler.

    Sağlık ocakları her türlü hekimlik hizmetleri, hastaların muayene ve tedavisi ve sağlık ocağına kayıtlı kişilerin sağlık sicillerini tutmak ile görevlidir. Sağlık ocağı hekimleri, tedavi edemedikleri veya acil durumu olan hastaları hastaneye sevk ederler.

    Sağlık Ocağı çalışma saatleri 2018 – Sağlık ocakları kaçta kapanıyor/açılıyor

    Türkiye’de 6300 tane sağlık ocağı bulunmaktadır. Sağlık Ocakları 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi günleri açık olan aile sağlık merkezleri, Pazar günleri kapalıdır.

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