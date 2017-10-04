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    Hürriyet >Eğitim>Sağlık lisesi öğrencileri staj yapmak istiyor

    Sağlık lisesi öğrencileri staj yapmak istiyor

    İHA
    04.10.2017 - 12:35 | Son Güncelleme:

    Niğde Bor Sağlık Meslek Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri, staj yapamadıkları için Niğde Valiliği’nin kapısını çaldı.

    Hastanelerin az kontenjan ayırmasından dolayı staj yapamamaktan şikayetçi olan öğrenciler son çare Niğde Valiliği’ne gitti. Vali yardımcısıyla görüşen öğrenciler staj yapmak istediklerini söyledi. Valilik ise konuyla ilgileneceğini bu sorunu ortadan kaldırmak için çalışama yapacağını belirtti.

    Niğde Ömer Halisdemir meydanında toplanan öğrencilerin adına konuşan 12’nci sınıf öğrencisi Akif Ünlüer, "12’nci sınıf olarak 136 kişiyiz. Hastane bütün öğrenciyi almıyor 90 kişiye staj çıkıyor, 46 kişiye çıkmıyor. Dört yıldır biz bu okulda okuyoruz. Bu sene üç hafta geçti ben soruyorum size ‘bize iğne yaptırır mısınız?’ bunu öğrenmezsek nasıl sağlıkçı olacağız?. Niğde ve Bor Hastaneleri bu sorunu çözüp bizim stajımızı yaptırmaları gerekiyor. Niğde Valiliği’ne gittik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gittik onlarda ‘sizin sorununuzu çözeceğiz’ dediler. İlgili kurumların bizlere yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.

    Etiketler: sağlık meslek lisesi , staj , lise öğrencisi , Niğde
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