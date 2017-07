Sağlık lisans tamamlama başvurusu YÖK tarafından binlerce vatandaşın erişimine açıldı ve başvurular başladı. Başvuruların başlamasının ardından vatandaşlar sağlık lisans tamamlama başvurusunun nasıl yapılacağını araştırmaya başladılar. Peki, sağlık lisans tamamlama başvurusu nasıl yapılır?

LİSANS TAMAMLAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YÖK, konuyla ilgili detayları şu şekilde yayımladı;

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Geçici 69. maddesinde "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerinde ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca;

1. Başkanlığımızca belirlenen sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2017 Sağlık Lisans Tamamlamaya başvurabilmektedir.

2. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 24/07/2017 (Saat:14:00) – 04/08/2017 (Saat:17:00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.

3. Başvuru sırasında, adayların mezun oldukları üniversitenin mezuniyete esas not sistemi 4'lük veya 5'lik ise, mezuniyet notunun hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenen "4'lük ve 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliği" tablosunu esas almaları gerekmektedir. Eşdeğerlik Tablolarına ulaşmak için tıklayınız.

4. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecektir.

5. Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilen puanlara göre sıralanarak yapılacaktır. Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında 2016 yılında kayıt yaptıran ve halen öğrenci olan adayların bu yıl başvurmaları halinde ise ön lisans not ortalamaları 1 ile çarpılarak yerleştirme işlemine alınacaktır.

6. Yerleştirme işlemleri adayların beyanı üzerinden yapıldığından, kayıt sırasında adayların mezuniyet tarihi, diploma ve mezuniyet not ortalamalarının yerleştikleri üniversite tarafından kontrol edilerek kayıtları yapılacak, kendine avantaj sağlamak suretiyle yanlış beyan veren adaylar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.

7. Sağlık alanında lisans tamamlama programları, her yıl katkı payı ve öğrenim ücretine ilişkin alınan Bakanlar Kurulu kararında yer almadığından adaylar söz konusu lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

19.11.2014 tarihinden önce mezun olunan Sağlık Önlisans Programlarının Lisans Tamamlama Yapabilecekleri Lisans Programları için tıklayınız .

2017 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Kontenjanları için tıklayınız.

2017 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programı (SLT) Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız .