SAÄžLIK HER ÅžEYDEN Ã–NEMLÄ°

KurulduÄŸu 1995 yÄ±lÄ±ndan itibaren Acil YardÄ±m hizmetine bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k anlayÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde yaklaÅŸan, oluÅŸturduÄŸu Ã¼stÃ¼n hizmet kalitesi, donanÄ±mÄ± ve yÃ¼ksek mÃ¼ÅŸteri memnuniyeti ile bÃ¼yÃ¼k bir marka olan Medline Acil SaÄŸlÄ±k, TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk mobil saÄŸlÄ±k hizmeti veren firmasÄ±dÄ±r.Â Â Â Â



GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n artan saÄŸlÄ±k ihtiyaÃ§larÄ± doÄŸrultusunda, sadece ambulans hizmeti vermekle kalmayÄ±p, evde ya da iÅŸyerinde tetkik, eve doktor gÃ¶nderme gibi hizmetleri de sunarak Ã¼yelerinin her koÅŸulda yanlarÄ±nda olmayÄ± hedeflemiÅŸtir.



Medline Acil, Vodafone Ä°ÅŸ OrtaÄŸÄ±m Makineler ArasÄ± Ä°letiÅŸim (M2M) teknolojileri kapsamÄ±nda SaÄŸlÄ±k Ã‡Ã¶zÃ¼mleriâ€™nden Acil YardÄ±m AsistanÄ± ile hastalarÄ±na daha hÄ±zlÄ± ulaÅŸmaya baÅŸladÄ±.Â Acil YardÄ±m AsistanÄ±, iÃ§inde bulunan SIM kart sayesinde, Ã¼zerindeki dÃ¼ÄŸmeye basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Medline Alarm Merkezine hastanÄ±n tÃ¼m konum bilgilerini gÃ¶nderiyor. AynÄ± sistemin ambulanslarda da bulunmasÄ± sayesinde, hastaya ulaÅŸÄ±m sÃ¼resi %15 kÄ±salÄ±yor. Bu sayede hastaya ulaÅŸÄ±mda, yanlÄ±ÅŸ ve hatalÄ± adres bilgileri, yol durumlarÄ± ve harita sistemleri, bir sorun olmaktan Ã§Ä±kÄ±yor.



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