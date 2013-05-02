Ara
MENÃœ
Haberler >Advertorial>SAÄžLIK HER ÅžEYDEN ÖNEMLÄ°

SAÄžLIK HER ÅžEYDEN Ã–NEMLÄ°

02.05.2013 - 10:30 | Son GÃ¼ncelleme:

Medline, Acil SaÄŸlÄ±k Hizmeti hÄ±zÄ±nÄ± %15 artÄ±rdÄ±.

/images/100/0x0/55eb3499f018fbb8f8b2334aKurulduÄŸu 1995 yÄ±lÄ±ndan itibaren Acil YardÄ±m hizmetine bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k anlayÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde yaklaÅŸan, oluÅŸturduÄŸu Ã¼stÃ¼n hizmet kalitesi, donanÄ±mÄ± ve yÃ¼ksek mÃ¼ÅŸteri memnuniyeti ile bÃ¼yÃ¼k bir marka olan Medline Acil SaÄŸlÄ±k, TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk mobil saÄŸlÄ±k hizmeti veren firmasÄ±dÄ±r.Â Â Â Â

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n artan saÄŸlÄ±k ihtiyaÃ§larÄ± doÄŸrultusunda, sadece ambulans hizmeti vermekle kalmayÄ±p, evde ya da iÅŸyerinde tetkik, eve doktor gÃ¶nderme gibi hizmetleri de sunarak Ã¼yelerinin her koÅŸulda yanlarÄ±nda olmayÄ± hedeflemiÅŸtir.

Medline Acil, Vodafone Ä°ÅŸ OrtaÄŸÄ±m Makineler ArasÄ± Ä°letiÅŸim (M2M) teknolojileri kapsamÄ±nda SaÄŸlÄ±k Ã‡Ã¶zÃ¼mleriâ€™nden Acil YardÄ±m AsistanÄ± ile hastalarÄ±na daha hÄ±zlÄ± ulaÅŸmaya baÅŸladÄ±.Â  Acil YardÄ±m AsistanÄ±, iÃ§inde bulunan SIM kart sayesinde, Ã¼zerindeki dÃ¼ÄŸmeye basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Medline Alarm Merkezine hastanÄ±n tÃ¼m konum bilgilerini gÃ¶nderiyor. AynÄ± sistemin ambulanslarda da bulunmasÄ± sayesinde, hastaya ulaÅŸÄ±m sÃ¼resi %15 kÄ±salÄ±yor. Bu sayede hastaya ulaÅŸÄ±mda, yanlÄ±ÅŸ ve hatalÄ± adres bilgileri, yol durumlarÄ± ve harita sistemleri, bir sorun olmaktan Ã§Ä±kÄ±yor.

DETAYLI BÄ°LGÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

Etiketler:
    Sayfa BaÅŸÄ±
    HÃ¼rriyete Reklam Ver
    HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
    TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
    • HÃ¼rriyet Oto
    • YenibiriÅŸ
    • Yakala.co
    • HÃ¼rriyet TV
    • HÃ¼rriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri

    Sayfa BaÅŸÄ±

    © Copyright 2019
    HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.Åž.