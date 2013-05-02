SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Kurulduğu 1995 yılından itibaren Acil Yardım hizmetine bütünlük anlayışı içinde yaklaşan, oluşturduğu üstün hizmet kalitesi, donanımı ve yüksek müşteri memnuniyeti ile büyük bir marka olan Medline Acil Sağlık, Türkiye’nin ilk mobil sağlık hizmeti veren firmasıdır.



Günümüzün artan sağlık ihtiyaçları doğrultusunda, sadece ambulans hizmeti vermekle kalmayıp, evde ya da işyerinde tetkik, eve doktor gönderme gibi hizmetleri de sunarak üyelerinin her koşulda yanlarında olmayı hedeflemiştir.



Medline Acil, Vodafone İş Ortağım Makineler Arası İletişim (M2M) teknolojileri kapsamında Sağlık Çözümleri’nden Acil Yardım Asistanı ile hastalarına daha hızlı ulaşmaya başladı. Acil Yardım Asistanı, içinde bulunan SIM kart sayesinde, üzerindeki düğmeye basıldığında Medline Alarm Merkezine hastanın tüm konum bilgilerini gönderiyor. Aynı sistemin ambulanslarda da bulunması sayesinde, hastaya ulaşım süresi %15 kısalıyor. Bu sayede hastaya ulaşımda, yanlış ve hatalı adres bilgileri, yol durumları ve harita sistemleri, bir sorun olmaktan çıkıyor.



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