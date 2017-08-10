Sağlık Bakanlığı'ndan ünlülere mektup

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, (TİTCK) internet ya da sosyal medya üzerinden "sağlık beyanıyla" yapılan ürün satışlarını önlemek için harekete geçerek, aralarında sanatçı, sunucu ve mankenlerin de yer aldığı 50 ünlüye mektup gönderdi.
TİTCK Başkanı Hakkı Gürsöz imzasıyla gönderilen mektuplarda, hastalıkları tedavi ettiği ya da zayıflattığı iddiasıyla yani sağlık beyanıyla satılan ürünlerin sonu ölümle sonuçlanabilen ciddi sağlık problemlerine yol açabildiği hatırlatıldı.
Genellikle internet ya da sosyal medya üzerinden tanıtımı yapılan bu ürünlerin Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ya da ruhsatlı olmadığı, pek çoğunun izinsiz olarak piyasaya sürüldüğünün tespit edildiği de vurgulandı.
Ünlülere gönderilen mektupta, "Özellikle sağlık alanında farkındalık ve davranış değişikliği oluşturma sürecinde rol modellerin önemi yadsınamaz. Toplumun gözü önünde olan ve örnek alınan kişilerden birisiniz, bu nedenle paylaşımlarınız ve söylemleriniz kamuoyu için önemlidir." ifadelerine yer verildi.
Ünlülerden, etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamış söz konusu ürünlerin tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı şekilde yapılan tanıtımlarında yer almamaları ve isimlerinin kullanılmasına izin vermemeleri istendi.
TİTCK Başkanı Hakkı Gürsöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın bilinç düzeyinin artırılması amacıyla ünlülerden tam destek beklediklerini vurguladı.
EVLİLİK PROGRAMI YARIŞMACILARI DA VAR
İnsan merkezli bir yaklaşımla halk sağlığını tehdit eden konularda gerekli önlemleri almak için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Gürsöz, internet ve sosyal medyada yapılan bu tür ürün satışlarının önüne geçebilmek için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetim ekiplerinin özveriyle çalıştıklarının altını çizdi.
Mektupların, ilk etapta aralarında şarkıcıların, sunucuların ve mankenlerin de bulunduğu 50 ünlüye gönderildiğini ifade eden Gürsöz, listede, son dönemde sosyal medyada yaptıkları ürün reklamlarıyla dikkat çeken evlilik programı yarışmacılarının da yer aldığını kaydetti.
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