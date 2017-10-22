Sağlık Bakanlığı’ndan hipnoz alanları

Bakanlığın, hipnozun kullanım alanlarıyla ilgili çalışması şöyle:

İÇSEL YOLCULUK

“Beyinsel fonksiyonların çalıştığı, bireysel denetimin açık olduğu, uyku hali olmadan, istekle gerçekleşen psişik bir durumdur. Hipnozu yapan kişinin sihirli güçleri yoktur. Tamamen sonradan öğrenilebilen, çalışma ürünüdür. Hipnoz bir öze dönüş, bir içsel yolculuktur. Beynin iki yarım küresinin tek bir alanda işbirliği yapmasıdır.

Hipnoz, birçok psikolojik hastalığın tedavisinde kullanılabilir. Hafif depresyon, anksiyete, kekemelik, tikler, parmak emme, tırnak yeme, uyku bozuklukları gibi problemlerde de hipnozla tedavi mümkündür. Hipnoanestezi ile iğnesiz ve ağrısız tedavi, korku ve kaygının önlenmesi, diş gıcırdatmanın tedavisi, proteze alışmayı kolaylaştırma, hijyen motivasyonu gibi konular diş hekimliğinde hipnozun kullanım alanları.

SİGARA, ALKOL

Sigara, alkol, madde bağımlılıklarında, eğer kişi bağımlılıktan kurtulma konusunda samimi isteğe sahip olmakla beraber, iradesini kullanma konusunda sorun yaşıyorsa, hipnoz altında verilecek çeşitli telkinler ve ego güçlendirici teknikler ile kişinin bağımlılıktan kurtulmasına yardımcı olunabilir. Alkol ve madde bağımlılıklarında hipnoz eğitimi almış psikiyatristlerce psikiyatri servislerinde yapılabilir.

DOĞUM, CİNSELLİK

Özellikle doğuma hazırlık aşamalarında hipnozdan yararlanılabilir. Psikolojik olarak da rahat bir hamilelik dönemi geçirmek için hipnoterapi kullanılabilir. Anne adayına öğretilecek otohipnoz teknikleri, onun doğuma daha rahat hazırlanmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca uygulanacak hipnoanestezi metotlarıyla kolay ve ağrısız bir doğum da gerçekleştirilebilir. Çeşitli cinsel problemlerin çözümünde de hipnoterapiden yararlanılmaktadır. Gece işemeleri, idrar kaçırma, iktidarsızlık ve yapısal bozukluktan kaynaklanmayan cinsel problemler hipnoterapi metotlarıyla çözülebilmektedir.

Ameliyat öncesinde korku ve endişelerin yenilmesine yönelik hipnoz kullanılabilir. Ameliyat için hiçbir kimyasal anestezik madde kullanılmadan, hipnoanestezi ile yeterli uyuşukluk ve duyarsızlık sağlanabilir. Psikosomatik kaynaklı cilt hastalıklarında, hastalığın kaynağının tespiti ve rahatsızlıkların tedavi edilmesinde faydalanılmaktadır.

KOLAY ÖĞRENME

Öğrenmeyi kolaylaştırmak, konsantrasyonu arttırmak, öğrenilenlerin hatırlanmasını kolaylaştırmak, sınav kaygısını kontrol altına almak, hipnoterapi teknikleriyle mümkündür.

Obezite tedavisinde, kilo kontrol metotlarının uygulanmasında, yeme alışkanlıklarının düzeltilmesinde, yeme bozuklukları tedavilerinde hipnoterapi etkin olarak kullanılabilir.”

KİMLERE YAPILMAMALI

BAKANLIĞIN çalışmasında hipnozun kullanılmaması gereken alanlarla igili şu bilgiler verildi: “Bilişsel yetileri ve anlama kapasitesi yeterli düzeyde olmayan kişilere uygulanmamalıdır. Psikotik hastalıklarda (Şizofren, kısa reaktif bozukluk, paranoya) yani hastanın içgörüsünün kaybolduğu durumlarda, ağır depresyon tedavisinde kullanılmamalıdır. Eğer bu hastalıklarda kullanılacaksa, hipnoz konusunda Sağlık Bakanlığı eğitimine katılmış, hipnoz sertifikası almış psikiyatristler tarafından yataklı serviste yapılmalıdır.”