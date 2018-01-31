Sağlık Bakanlığı’ndan 'Acil Servis' genelgesi

Genelgede şu ayrıntılara yer verildi:

ACİL OLMAYANLAR İÇİN YENİ POLİKLİNİK AÇILACAK

“Hastanelerde standart poliklinik hizmetlerinde ‘Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği Uygulaması’ yapılacak. Acil servise başvuran hastalara sağlık personeli ile etkin triaj yapılarak, sarı alan muayenesi gerekmeyen hastalardan öncelikle acil servis yeşil alanında muayene olması gerekenlere ‘Yeşil Alan 1’ kodu verilerek, acil serviste genel tabip muayene polikliniklerinde bakılması sağlanacak. Öncelikle çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları ve ortopedi ve travmatoloji branşları ile birlikte, hastanelerin acil servislerinde yeşil alan hasta oranı ek poliklinik açmayı gerektiren diğer branşlar için de acil servis alanı dışında ve yakın yerleşiminde olmak koşuluyla, ‘Yeşil Alan 2’ kodu ile poliklinik açılacak.

KLİNİK HASTA TAKİPLERİ YAPILMAYACAK

Sarı alan muayene ve kısa müşahedeleri iki saati geçmeyecek şekilde planlanacak. İki saatten fazla acil gözlem veya takip gereken hastaların acil servis bünyesindeki acil yataklı servislerde gözlemi ve tedavisi sağlanacak. Acil servislerde uzun yatışlar ve klinik hasta takipleri engellenecek. Acil serviste hastası olup 8 saatten fazla gözlemde tutan ve kliniğine almayan branşlarda Merkezi Yatış Otomasyonları üzerinden, bu hasta yatırılana kadar normal hasta yatışı yetkisi kısıtlanacak.



Hürriyet Muhabiri Burak Coşan, 6 kamu hastanesini tek tek dolaşarak yaşanan yoğunluğu mercek altına aldı.





Acil servis hastalarında radyoloji ve laboratuvar süreçleri hızlandırılacak. Mümkün ise Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği uygulaması için rutin laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri için de ek mesai uygulaması yapılacak. Gerektiğinde hastane idaresinin acil kabulü yüksek olan klinikler için diğer kliniklerce yoğun kullanılmayan hasta yatakları ilgili kliniğin yatağı haline dönüştürülecek. Özellikle acil cerrahi endikasyonu konulan hastaların yoğun bakım yatağı ihtiyaçları bir yoğun bakım sorumlusu tarafından belirlenecek. Yoğun bakımlarda yer olmaması halinde acil hasta mağduriyetini önlemek için postop ara bakım üniteleri düzenlenecek.

ACİL OTOPARKI

Acil servislerde konsültasyonlar çabuklaştırılacak, hekim kaynağı yeterli olan klinikler günlük iş akışları içerisinde bir hekimini mutlaka konsültasyon amaçlı olarak görevlendirecek. Acil servis konsültasyonlarında mavi kod kapsamında olmayanlar en fazla 30 dakika içinde yaptırılacak. İlgili acil servislerde araç giriş çıkış ve otopark imkanları genişletilerek acil hastalara araç park olanakları ve kolaylıkları sağlanacak. Yukarıda sayılan düzenlemelerin ivedilikle yapılarak yeşil, sarı, kırmızı ve mesai kaydırma poliklinikleri günlük hasta sayısı ve ortalama bekleme sürelerinin Bakanlık tarafından tam ve zamanında takibinin yapılabilmesini teminen il sağlık müdürlüklerine veriler günlük gönderilecek. İlgili il sağlık müdürlükleri ve sağlık tesisi yöneticileri uygulamaları yerinde bizzat takip edecek.

Gerekenleri hızlıca yapması gereken 63 hastane

“İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İİstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Hatay Devlet Hastanesi, İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sivas Numune Hastanesi, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi, İstanbul, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Denizli Devlet Hastanesi, Mersin Tarsus Devlet Hastanesi, İstanbul Sultanbeyli Tacirler Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi, Eskişehir Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Hatay İstenderin Devlet Hastanesi, Gaziantem Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersin Devlet Hastanesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfel Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi, Muş Devlet Hastanesi, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa Devlet Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi, Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Bursa İnegöl Devlet Hastanesi, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Batman Bölge Devlet Hastanesi, Bursa İnegöl Devlet Hastanesi, Adana Çukurove Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi, Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi, Mersin Toros Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi, Van Erciş Devlet Hastanesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Çiğili Bölge Eğitim Hastanesi, İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi, İstanbul, Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi.”