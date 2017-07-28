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    Sağlık Bakanlığı (KPSS 2017/8) personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 11:49Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 11:49

    Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ardından gözler sonuçlara çevrildi. Başvuru ve tercih süreciyle ilgili bilgilendirmeleri online adresi üzerinden yapan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS 2017/8 tercih sonuçları için net tarih verdi. Yapılan duyuruya göre sonuçlara ağustos ayında erişilebilecek. Peki Sağlık Bakanlığı (KPSS 2017/8) personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenleri ilgilendiren KPSS-2017/8 tercihleri devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre KPSS 2017/8 tercihleri için verilen süre 27 Temmuz Perşembe günü 23.59’da doldu. Peki KPSS 2017/8 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖSYM'nin 2017 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, adaylar, 2017/8 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarını 11 Ağustos 2017 tarihinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden öğrenebilecekler.

    SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

    Yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır. 4.2 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. 4.3 Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir. 4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir. 4.5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.

    SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

    ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan sözleşmeli pozisyonlara Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların
    atamaları yapılmayacaktır.

     

    Etiketler: KPSS 2017/8 , sağlık bakanlığı , KPSS 2017/8 tercih , sağlık bakanlığı tercih
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