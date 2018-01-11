Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak! Başvuru ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 55 bin personel alımı hakkında açıklama yapan Bakan Ahmet Demircan, geçtiğimiz ayda yapmış olduğu açıklamayı destekledi. 55 sağlık personeli alımı için detaylara değinen Bakan Ahmet Demircan, bu alımlardan 10 bin kişilik kısmın işçi çalışanlardan oluşacağını açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler

55 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kamuya yapılacak olan sağlık personeli alımı için bazı detaylar verdi. İşte, Bakan Demircan'ın yapmış olduğu o açıklama;

"2018 yılında 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli alınacak. Bu, yüksek bir rakam. Her sene yaklaşık 9 bin civarında hekim kadroya dahil oluyor. Ediyor 36 bin. Bizim bu seneden alacağımız kadro miktarı var, taşeron sistemi kalktığı için bu alımı yapmadık. 2017’den 2018’e aktarılan bir 10 bin işçi çalışan alacağız. Ayrıca 2018 için de 9 bin kontenjan verildi. Yaklaşık 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personeli ve çalışan alacağız."

Başvuru tarihi hakkında bilgi alındığı takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

BENZER BİR AÇIKLAMAYI GEÇTİĞİMİZ AY DA YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan aralık ayında yapmış olduğu açıklamada, "2018 yılı içerisinde, 9 bin doktor atayacağımızı tahmin ediyoruz. 27 bin ebe ve hemşire kadrosu oluşturmaya gayret ediyoruz ve bunu tamamlayacağız inşallah. Taşeronlarla ilgili yasal düzenlemenin bitmesini bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Demircan, atamalara ilişkin olarak da şöyle konuşmuştu:

"2017'te ataması yapılan, toplam yerleşen personel sayımız yani kura çeken personel sayımız 12 bin 380, bunlardan 11 bin 233'ünün ataması yapıldı. Kalan bin 147 kişinin ise güvenlik soruşturmaları, değerlendirmeleri devam ediyor. Biz mümkün olduğunca bu güvenlik soruşturmalarında atamadan yana tavır içindeyiz, çok açık bir şekilde çünkü bizim ihtiyacımız var. Bizim ihtiyacımız olan bu kadroların görev yapmalarını istiyoruz. Ben ekim ayında bunu bitiririz diye düşünmüştüm, bitmedi ama eridi yani sayı bin 143'e düştü, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde gidiyoruz. Zaten önümüzdeki iki hafta, üç hafta sonra da yeni bir kura çekilecek, kura dönemi geliyor. İnşallah, onlar da daha hızlı ilerler.

2018 yılı içerisinde, 9 bin doktor atayacağımızı tahmin ediyoruz en azından, onlar zaten otomatik, mecburi hizmetten dolayı alıyoruz. 27 bin ebe ve hemşire kadrosu oluşturmaya gayret ediyoruz ve bunu tamamlayacağız inşallah. Taşeronlarla ilgili yasal düzenlemenin bitmesini bekliyoruz. Bu konudaki yasal düzenlemeden sonra ihtiyacımıza göre bu sefer artık taşeron işçi alınmayacak, yeni düzenlemeye göre alınacak, orada da ihtiyacımızı karşılayacak rakamı alacağız."