‘Sağlık Bakanlığı harekete geçmeli’

Hürriyet’te bugün manşetten yayınlanan haberde bu ürünlerin insan sağlığını tehdit ettiği, orijinal ürünlerin bile kullanımına dikkat edilmesi gerektiği ve kayıt dışı satış yapıldığı için devlete de zarar verdiği belirtilmişti.

Peki bu ürünler için ne yapılması gerekiyor, sahte kozmetik ürünler nasıl anlaşılır? Bu soruların yanıtlarını İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz verdi. Akyüz, “Bir ürünün sahte olup olmadığı ne yazık ki anlaşılamıyor. Bu yüzden bir ürün alırken güvenli yerlerden alınması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı da bu konuda harekete geçerek Avrupa’da uygulanan sorumlu kişi statüsündeki uygulamaya geçmeli” diye konuştu.

Yüzde 10’un üzerinde bir sahte ürünle karşı karşıya bulunulduğuna dikkat çeken Akyüz şunları söyledi:

“Pazarlarda taklit ürünler 4’te bir fiyatına satılıyor. Bunun taklit ürün olduğu bir şekilde anlaşılabilir. Ben pazarlardan çok internetten satışa odaklanıyorum çünkü güvenli olmayan internet siteleri orijinal ürünlerin fotoğraflarını çekip koyarak sahte ürün gönderiyorlar ve bunun ne yazık ki herhangi bir cezası yok. Tüketici de örneğin 20 TL’lik bir ürün aldıysa uğraşmaya değmez diyerek tepkisini göstermiyor ve kabul ediyor.

Bu da satıcının daha fazla sahtekarlık yapmasına fırsat veriyor. Avrupa’da kozmetik ürünlerde şu şartlar var, eğer bir ürün tüketiciye sunulmak üzere herhangi bir ortamda bulunuyorsa mutlaka sorumlu kişinin adı, adresi, kontakt bilgilerinin olması zorunluluğu var. Bu ister kendi ülkesinde üretilsin ister ithal edilsin. Bu da şu demek, herhangi bir şikayet olduğu anda şikayet edilebilecek ya da muhatap alınabilecek merci bellidir. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı’nın da kısa sürede Avrupa Birliği’nde uygulanan sorumlu kişi statüsündeki uygulamaya başlaması tüketicinin lehine olacağını düşünüyorum.

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