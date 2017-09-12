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    Sağlık Bakanı yan etkilerine karşı uyardı

    AA
    12.09.2017 - 10:55 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 10:55

    Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, tiroit hastalıklarının tedavisinde sentetik tiroit hormonu olarak kullanılan ‘Levothyrox’ adlı ilacın, ülkede 9 bin hastada çeşitli yan etkilere yol açtığının belirlendiğini bildirdi.

     

    BAKAN Buzyn, RTL radyo kanalına yaptığı açıklamada, Levothrox kullanan 3 milyon kişi üzerinde yapılan araştırmalarda, ilacın kramp, baş ağrısı, saç kaybı, uyku hali gibi bazı yan etkilerinin tespit edildiğini belirtti.

    Sağlık Bakanı yan etkilerine karşı uyardıFransa’da 9 bin kişinin ilacın yan etkilerine maruz kaldığını belirlediklerini kaydeden Buzyn, araştırmanın sonuçlarının gelecek ay yayımlanacağını vurguladı. İlacın formülünün Mart 2017’de değiştiğini anımsatan Buzyn, yan etkilerin çoğunun, hastanın alacağı dozun yeni formüle göre ayarlanmayışından kaynaklandığını vurguladı.
    Fransa Tiroit Hastaları Derneği, olayın ortaya çıkmasının ardından geçen hafta, bakanlık yetkililerine ve üretici firmaya dava açacaklarını duyurmuştu.
    Fransa, yeni formülün piyasaya sürüldüğü ilk ülke olmuştu.

    Etiketler: Levothyrox , tiroit , yan etki , Fransa
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