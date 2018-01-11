Sağlık Bakanı Ahmet Demircan açıkladı: 55 bin kişi işe alınacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Anadolu Ajansı Editör Masası’na katıldı. Demircan şu ifadeleri kullandı: "Mevsimsel grip noktasında, şu anda geçmiş yıllara göre olumsuz bir noktada değiliz, aşırı bir yaygınlık, bir tehdit altında değiliz hatta biraz daha iyi durumdayız.

ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Antibiyotik kullanımına ilişkin bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalar olumlu netice verdi. Reçetelerde antibiyotik oranı geçtiğimiz yıllara göre düşüyor ve düşmeye devam ediyor. Bu konuda başarılıyız.

ÇOCUKLARA AŞI

(Çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden aileler) Aşı, toplum sağlığı üzerinde fevkalade koruyucu bir önlem, buna karşı çıkmak fevkalade sakıncalı.

ZİKA YENİ GÖRÜLEN RAHATSIZLIK

Zika, Türkiye'de yeni görülen virütik bir rahatsızlık. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli tedbirler de alınacak.

Zika virüsü ilk defa Güney Amerika bölgelerinde görüldü. Virüs insan vücudunda büyük bir hasara ve hatta ölüme bile neden olabileceği için dünyanın birçok ülkesinde ve hatta Türkiye'de de büyük bir korku ve paniğe kapılmasına neden oldu. Virüsün taşıyıcısı olan iki sinek türü, Türkiye'nin bazı bölgelerine ulaştı ve oralarda yerleşik hale geldi. Bunlar: Aedes aegypti ve albopictus. Birinci sivrisineğin yayılımı Doğu Karadeniz, Batum, Gürcistan, Kırım Yarımadası'na uzanan bir bölgede aktif. Albopictus ise daha yaygın görülüyor. Batı Trakya ve İstanbul, Doğu Karadeniz'de Giresun'da aktif. Adaptasyon yeteneğinin yüksek olduğu, sineğin yayılmacı bir tür olduğu biliniyor, kış aylarında da yaşayabiliyor.

27 BİN EBE HEMŞİRE VE SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Yoğun bakım yatak sayısını artırmaya devam edeceğiz, personel sayımızı da artırmak istiyoruz. 27 bin ebe hemşire ve sağlık personeli alınacak. Bu, yüksek bir rakam. 2017'den 2018'e aktarılan bir 10 bin işçi çalışan alacağız. Ayrıca 2018 için de 9 bin kontenjan verildi. Yaklaşık 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personeli ve çalışan alacağız. Taşeron sisteminin kalkmasından sonra bundan sonraki sistemi yeniden gözden geçireceğiz.

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