Sağlığınızı düşünen iki glütensiz tarif

ÇİKOLATALI VE ARMUTLU UNSUZ KEK
Malzemeler
85 gram tereyağı artı 1 çorba kaşığı ekstra, 85 gram pudra şekeri, 85 gram parçalara ayrılmış glütensiz koyu çikolata, 1 yemek kaşığı brendi, 3 yumurta, 85 gram öğütülmüş fındık, 4 adet soyulmuş ve yarıya bölünmüş olgun armut, krema.
Hazırlanışı
25 cm’lik kek kalıbına tam uyacak şekilde fırın kâğıdınızı kesin. Tepsinizi iyice yağladıktan sonra üzerine bu kâğıdı içine koyup onu da iyice yağlayın. 2 yemek kaşığı pudra şekerini hem tabana hem de yanlara gelecek şekilde serpiştirin ve yayın. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Çikolataları ve tereyağını sıcak su içine bir kap yerleştirerek eritin. Üzerine brendiyi ekleyin karıştırın ve soğumaya bırakın. Yumurta sarısını büyük bir kapta şekerle birlikte iyice çırpın ve üzerine çikolatayı ve fındıkları ekleyin. Başka bir kapta tüm kremayı iyice çırpın ve bu kremadan bir kaşığı çikolata karışımına dökün. Karıştırın daha sonra kalanı da yavaş yavaş döküp işlemi tekrar edin. Bu karışımı kalıba döküp armutları kesilmiş tarafları aşağıya gelecek şekilde yerleştirin. Armutlar yumuşayana kadar fırında 40 dakika kadar pişirin. Üzerinde krema ile servis yapın.
GLÜTENSİZ KREP
Malzemeler
125 gram glütensiz un, 1 yumurta, 250 mililitre süt, tereyağı.
Hazırlanışı
Unu bir kaba koyun ve ortasını açıp üstüne yumurtayı kırın. Sütün dörtte birini dökün ve karıştırın. Hiçbir topak kalmayana kadar kalan sütü de ekleyerek karıştırmaya devam edin. Bu işlemden sonra 20 dakika dinlenmeye bırakın. Ancak kullanmadan önce tekrar karıştırmanız gerekiyor. Yapışmaz tavanızı tereyağı ile ısıtın. Tereyağı köpürmeye başladığında karışımdan bir kepçeyi tavaya koyun ve tabanı kaplaması için tavayı çevirin. Altı kısmı altın rengini alana kadar kızartın. Daha sonra bütünlüğünü bozmadan arka tarafını çevirip kızartın. Karışımın tamamı bitene kadar işleme devam edin. Kreplerinizi agave şurubu ve sıkılmış portakal suyuyla servis edin.
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