Sağlığın yolu zamanlamadan geçiyor: Ayı mısınız, yunus mu?

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Kronobiyoloji, insandan insana farklılık gösteren biyolojik saati inceleyen bir bilim dalı. Kronobiyologlar, herkesin biyolojik ritminin yani kronotipinin farklı olduğunu ifade ediyor.
Amerikan içerik sitesi Business Insider'ın aktardığına göre, psikolog ve uyku uzmanı Dr. Michael Breus'a dört temel kronotip olduğunu belirtiyor. Bunlar yunuslar, aslanlar, ayılar ve kurtlar olarak adlandırılıyor. İnsanların aşağı yukarı yarısı ayılar grubuna dahil. Diğer gruplarda da yaklaşık olarak eşit sayıda insan bulunuyor.
Dr. Breus, "The Power of When" isimli kitabında her grubun özelliklerini ve günlük planlarını nasıl şekillendirmesi gerektiğini anlatıyor.
YUNUSLAR: Uykuları pek ağır olmayan yunuslar çoğu zaman insomnia sorunu yaşar.
6.30 Uyanma ve spor
7.30 Kahvaltı
9.30 Kahve saati
10.00-12.00 Beyin fırtınası ve yaratıcı projelerde çalışma
12.00 Öğle yemeği
13.00-16.00 Yorgun hissediyorsanız kısa bir yürüyüş
16.00-18.00 Zihinsel çaba gerektiren işler ve iş yazışmaları
18.00 Meditasyon ya da yoga
18.30-20.00 Akşam yemeği
22.30-23.30 Bütün ekranları kapatıp sıcak bir duş alma, bir roman okuma
23.30 Uyku saati
ASLANLAR: Aslanlar sabah erkenden enerji dolu vaziyette uyanmaya eğilimlidir. Akşam erken saatte yorulurlar.
5.30 Uyanma ve kahvaltı
6.00-7.00 Planlama ve uzun vadeli düşünme. Meditasyon.
9.00-10.00 Kahve saati
10.00-12.00 Toplantılar
12.00 Öğle yemeği
13.00-17.00 Beyin fırtınası ve günlük yazma
17.00-18.00 Spor
18.00-19.00 Akşam yemeği
22.00 Bütün ekranları kapatma
22.30 Uyku
AYILAR: Ayıların biyolojik saatleri güneşin doğuşunu ve batışını takip eder. Geceleri deliksiz 8 saat uyumaları gerekir.
7.00 Uyanma ve birkaç dakika spor
7.30 Kahvaltı
9.00-10.00 Günün planlanması
10.00 Kahve saati
10.00-12.00 Zor işler üzerinde çalışma, iş yazışmaları
12.00 Yürüyüş, öğle yemeği, sonra biraz daha yürüyüş
14.30-14.50 Kısa bir uyku ya da meditasyon
15.00-18.00 Telefon görüşmeleri ve yazışmalar
18.00-19.00 Akşam yemeği
29.00-22.00 Beyin fırtınası
22.00 Bütün ekranları kapatma
23.00 Uyku
KURTLAR: Kurtlar sabahları uyanmakta güçlük çeker, akşamları daha enerjik olurlar.
7.00-7.30 Peş peşe iki alarmla uyanma, kafayı toplama
7.30 Kahvaltı
8.30 Birkaç dakika açık havada spor
9.00 Günü planlama
11.00-13.00 Kahve saati, yoğun işlerle uğraşma
13.00 Yürüyüş ve öğle yemeği
16.00-18.00 Toplantılar, iş arkadaşlarıyla fikir alışverişi
18.00-19.00 Spor
20.00 Akşam yemeği
23.00 Bütün ekranları kapatma, meditasyon, sıcak bir duş
00.00 Uyku
Peki siz bu grupların hangisine üyesiniz? Bu sorunun cevabını bulmak için de Dr. Breus'un sitesinde bulunan 45 saniyelik testi çözmek yeterli oluyor. Teste buradan ulaşabilirsiniz.
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