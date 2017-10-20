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Sağlığın yolu zamanlamadan geçiyor: Ayı mısınız, yunus mu?

Sağlıklı yaşam denince akla doğru beslenmek, spor yapmak, yeterli uyku uyumak gibi faktörler geliyor. Ancak bunları nasıl yaptığımız kadar ne zaman yaptığımız da sağlığımız için büyük rol oynuyor.

Fotoğraflar: Ingimage
20.10.2017 - 11:33 | Son Güncelleme :

Kronobiyoloji, insandan insana farklılık gösteren biyolojik saati inceleyen bir bilim dalı. Kronobiyologlar, herkesin biyolojik ritminin yani kronotipinin farklı olduğunu ifade ediyor.

Amerikan içerik sitesi Business Insider'ın aktardığına göre, psikolog ve uyku uzmanı Dr. Michael Breus'a dört temel kronotip olduğunu belirtiyor. Bunlar yunuslar, aslanlar, ayılar ve kurtlar olarak adlandırılıyor. İnsanların aşağı yukarı yarısı ayılar grubuna dahil. Diğer gruplarda da yaklaşık olarak eşit sayıda insan bulunuyor.

Dr. Breus, "The Power of When" isimli kitabında her grubun özelliklerini ve günlük planlarını nasıl şekillendirmesi gerektiğini anlatıyor.

Sağlığın yolu zamanlamadan geçiyor: Ayı mısınız, yunus mu

YUNUSLAR: Uykuları pek ağır olmayan yunuslar çoğu zaman insomnia sorunu yaşar.

6.30 Uyanma ve spor

7.30 Kahvaltı

9.30 Kahve saati

10.00-12.00 Beyin fırtınası ve yaratıcı projelerde çalışma

12.00 Öğle yemeği

13.00-16.00 Yorgun hissediyorsanız kısa bir yürüyüş

16.00-18.00 Zihinsel çaba gerektiren işler ve iş yazışmaları

18.00 Meditasyon ya da yoga

18.30-20.00 Akşam yemeği

22.30-23.30 Bütün ekranları kapatıp sıcak bir duş alma, bir roman okuma

23.30 Uyku saati

Sağlığın yolu zamanlamadan geçiyor: Ayı mısınız, yunus mu

ASLANLAR: Aslanlar sabah erkenden enerji dolu vaziyette uyanmaya eğilimlidir. Akşam erken saatte yorulurlar.

5.30 Uyanma ve kahvaltı

6.00-7.00 Planlama ve uzun vadeli düşünme. Meditasyon.

9.00-10.00 Kahve saati

10.00-12.00 Toplantılar

12.00 Öğle yemeği

13.00-17.00 Beyin fırtınası ve günlük yazma

17.00-18.00 Spor

18.00-19.00 Akşam yemeği

22.00 Bütün ekranları kapatma

22.30 Uyku

Sağlığın yolu zamanlamadan geçiyor: Ayı mısınız, yunus mu

AYILAR: Ayıların biyolojik saatleri güneşin doğuşunu ve batışını takip eder. Geceleri deliksiz 8 saat uyumaları gerekir.

7.00 Uyanma ve birkaç dakika spor

7.30 Kahvaltı

9.00-10.00 Günün planlanması

10.00 Kahve saati

10.00-12.00 Zor işler üzerinde çalışma, iş yazışmaları

12.00 Yürüyüş, öğle yemeği, sonra biraz daha yürüyüş

14.30-14.50 Kısa bir uyku ya da meditasyon

15.00-18.00 Telefon görüşmeleri ve yazışmalar

18.00-19.00 Akşam yemeği

29.00-22.00 Beyin fırtınası

22.00 Bütün ekranları kapatma

23.00 Uyku

Sağlığın yolu zamanlamadan geçiyor: Ayı mısınız, yunus mu

KURTLAR: Kurtlar sabahları uyanmakta güçlük çeker, akşamları daha enerjik olurlar.

7.00-7.30 Peş peşe iki alarmla uyanma, kafayı toplama

7.30 Kahvaltı

8.30 Birkaç dakika açık havada spor

9.00 Günü planlama

11.00-13.00 Kahve saati, yoğun işlerle uğraşma

13.00 Yürüyüş ve öğle yemeği

16.00-18.00 Toplantılar, iş arkadaşlarıyla fikir alışverişi

18.00-19.00 Spor

20.00 Akşam yemeği

23.00 Bütün ekranları kapatma, meditasyon, sıcak bir duş

00.00 Uyku

 

Peki siz bu grupların hangisine üyesiniz? Bu sorunun cevabını bulmak için de Dr. Breus'un sitesinde bulunan 45 saniyelik testi çözmek yeterli oluyor. Teste buradan ulaşabilirsiniz. 

Etiketler: uyku düzeni , biyolojik saat
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