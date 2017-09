Sağlığa multivitamin desteği

Vitamin ve mineraller, normal yaşamın sürdürülebilmesi ve sağlıklı nesiller için gerekli olan bileşik ve elementlerdir. Kalori değerleri yoktur. Vitaminlerin bazıları hücrelerimizi oksidatif strese karşı korur, bazıları koenzim şeklinde, bazıları da hormonlara benzeyen etkinlik gösterirler. Vücudumuz vitaminleri kendisi yapamadığından dışarıdan almak gerekir. Günlük vitamin gereksinimi yaşa, cinsiyete ve bazı özel durumlara bağlı olarak değişir. Yeterli düzeyde almadığımız takdirde bedenimizde aksaklıklar görülür. Vitaminlerin hepsinin kendine özel önemli görevleri vardır. Vitaminlerin herhangi biri vücuda alınmazsa o vitaminin yardımcı olduğu kimyasal tepkime yürümeyeceğinden dolayı büyümede ve vücudun çalışmasında aksamalar olur.

Vitaminler, çocuklarda büyüme ve gelişmeye, besin ögelerinin elverişli kullanılması ve vücut direncine, sinir ve sindirim sistemlerinin normal çalışmasına ve bunun gibi birçok göreve yardım eder.

Mineraller ise vücut dokularının yapısal ögeleridir, kemik ve diş gibi sert dokuların yapı taşıdırlar. Enzimlerin ve hormonların yapısına girerler, serbest iyonlar olarak vücuttaki hücre içi ve dışı sıvıların dengesini sağlarlar. Minerallerden bazıları vücut için elzemdir, çoğu hücre çalışması için gereklidir. Mineraller vücutta gereksinim duyulan miktara göre makro mineraller ve mikro mineraller (iz elementler) olmak üzere iki grupta incelenirler. İnsan için elzem olan makro mineraller kalsiyum, fosfor, potasyum, magnezyum, sülfür, sodyum ve klordur. Mikro mineraller ise demir, bakır, selenyum, molibden, iyot, kobalt, çinko, manganez, flor ve kromdur.



MULTİVİTAMİNLER NE İŞE YARIYOR?

- Besin desteği (supleman), besin ögelerini belirli miktarda içeren hap, kapsül ya da sıvı formda bulunan, vitamin, mineral, aminoasitler, esansiyel yağ asitleri, posa, çeşitli bitkiler ve bunların ekstrelerini içerebilen destekleyiciler olarak tanımlanır.

- Besin destekleri, vitamin, mineral, fitokimyasallar, aminoasitler, otlar ve botanik ürünleri kapsar.

- Araştırmalar en çok kullanılan besin destek ürünlerinin mineral içeren veya içermeyen mineral-vitamin kombinasyonu multivitamin besin destekleri/suplemanları olduğunu göstermektedir.

- Multivitaminlerin kullanılma amaçları normal diyetle alınamayan vitamin ve mineralleri takviye etmektir. Supleman olarak sunulan besin ögelerinin çoğu, günlük diyette doğal olarak bulunur.

- Yeterli ve dengeli besleniyorsanız günlük diyetinizdeki tükettiğiniz besinler vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılar. Dolayısıyla dışarıdan vitamin ve mineral desteği alımına gerek yoktur. Ancak her vitamin her besinde bulunmaz; bu nedenle süt, et, ekmek grubu, meyve, sebze, yağ gibi tüm besin grupları yeterli ve dengeli şekilde tüketilmelidir. Örneğin kişi vejetaryen ise et, süt gibi hayvansal gıdaları tüketmiyorsa, vitamin ve mineral eksikliğini önlemek için takviye vitaminleri dışarıdan almak durumundadır. Ayrıca bazı hastalıklarda, gebelik, emziklilik, yaşlılık gibi dönemlerde ve özel durumlarda vitamin- mineral ihtiyacı artar, bu gibi durumlarda dışarıdan takviye gerekebilir.

- Multivitamin desteği her birey için ayrı ayrı değerlendirilmeli ve yaş, cinsiyet, beslenme düzeni, sağlık durumu gibi özellikler göz önünde bulundurularak bireyin kendi ihtiyacı doğrultusunda belirlenmelidir. Herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, vitamin/mineral suplemanı ilacın etkisini azaltabilir ya da etkileşim sonucu yan etki yapabilir. Bazı vitaminlerin aşırı alımı toksik etki gösterebilir ve yan etkilere sebep olabilir. Örneğin; B6 vitaminin fazla alımı adet dönemi öncesi tansiyon düşüklüğüne neden olabilir. Bu nedenle vitamin-mineral desteği mutlaka hekim önerisiyle, hekim ve diyetisyen kontrolünde olmalıdır.

MULTİVİTAMİNLERE HANGİ DURUMLARDA İHTİYAÇ DUYULABİLİR?

- Yeterli ve dengeli beslenemeyenlerde (psikolojik ya da ekonomik nedenlerden dolayı), öğün atlayanlarda, düşük kalorili diyet yapan bireylerde,

- Hayvansal besin tüketmeyen vejetaryen, vegan bireyler ve tek tip beslenen bireylerde,

- Menopoz dönemindeki kadınlar ve menopoz sonrası kemik kaybı fazla olan kadınlarda,

- Yeterince güneşten yararlanamayan ve süt ürünleri tüketimi az olan bireylerde,

- Bebek, çocuklar ve ergenlerde,

- Bazı hastalık durumlarında (diyaliz tedavisi gören, besin alımını engelleyen alerjik hastalıkları vb.) kişilerde

- Gebelik ve emziklilik dönemindeki kadınlarda

- Demir yetersizliği ve anemisi olanlarda

- Bir hastalığa bağlı beslenme tedavisi alanlar, doğum kontrol hapları kullananlar ve uzun süre ilaç tedavisi alanlarda,

- Sporcular ve yaşlılarda,

- Sigara içenlerde, aşırı alkol kullananlarda,

- Menstrüasyon dönemindeki kadınlarda (özellikle ağır geçiren bireylerde demir desteğine ihtiyaç duyabilir.)

- Mutlaka uzman kontrolünde, multivitamin veya ihtiyaca göre belirlenmiş vitamin ya da mineral takviyelerine ihtiyaç duyulabilir.

