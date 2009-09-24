SaÄŸlam durun

Elimize ne geÃ§ti. BeÅŸiktaÅŸ' ta deÄŸiÅŸen ne var. SÃ¼per Kupa Fener' e kaptÄ±rÄ±ldÄ±. Ligde 6 maÃ§ta 6 puan alÄ±ndÄ±. Åžampiyonlar Ligiâ€™ne puansÄ±z baÅŸlandÄ±. BunlarÄ± benim yazmam veya birilerini sÃ¶ylemesine gerek yok ama, SayÄ±n DemirÃ¶ren ve SayÄ±n Denizli Ã§Ä±kÄ±p halen iyi yoldayÄ±z, yolun baÅŸÄ±ndayÄ±z gibi cÃ¼mleler kurabiliyorlar. Bu demeÃ§ler ileÂ milyonlarca taraftarla dalga geÃ§iyorlar. GerÃ§ekler ortada.Â

Cemal ErbaÅŸ yazÄ±yor

GeÃ§en sezon ki baÅŸarÄ±yÄ± biz deÄŸil miydik alkÄ±ÅŸlayan, evet bizlerdik. Åžimdi neden yÃ¶netimi, teknik heyeti ve futbolcularÄ± eleÅŸtiriyoruz. BeÅŸiktaÅŸ baÅŸarÄ±ya giden yolda her zaman takÄ±m ruhunu sahaya yansÄ±tarak ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Genelde denildiÄŸi gibi Kolej takÄ±mÄ±. Peki nerde bu sene o ruh.SayÄ±n DemirÃ¶ren geÃ§en sezon 6. haftada ErtuÄŸrul SaÄŸlam ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±p, takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na Denizliâ€™yi getirmedi mi. Ä°lla daha kÃ¶tÃ¼ bir sonuÃ§ mu almak gerekiyor, takÄ±mda bazÄ± taÅŸlarÄ±n yerinden oynamasÄ± iÃ§in. Bu takÄ±mÄ±n taze ve yep yeni bir kana ihtiyacÄ± vardÄ±r. Kim ne derse desin CSKA maÃ§Ä±nda Kartal galibiyetle dÃ¶nmezse; bu sefer takÄ±mdan gideceklerin sayÄ±sÄ± artar. BeÅŸiktaÅŸ takÄ±mÄ±nda sahada ÅŸu da olsaydÄ± bu maÃ§Ä± kaybetmezdik diyebileceÄŸimiz bir adam var mÄ±. Ben sÃ¶yleyim yok. Delgodaâ€™yÄ± arar olduk. AtasÃ¶zÃ¼; gelen gideni aratÄ±r.Â ÂPeki sporsal aÃ§Ä±dan da bir baÅŸarÄ± yok. Ä°yide tesisleÅŸme aÃ§Ä±sÄ±ndan, maddi aÃ§Ä±dan da bir ÅŸey yapÄ±lmadÄ±. Ä°nÃ¶nÃ¼ en bÃ¼yÃ¼k projem dedi DemirÃ¶ren, bir Ã§ivi bile Ã§akamadÄ±. KulÃ¼p her gÃ¼n milyonlarca lira zararda. Borsada hisse senetleri kaybettiriyor.Â SonuÃ§ ortada acemice yÃ¶netilen bir kulÃ¼p ve inatla takÄ±mÄ±n iyi olduÄŸunu sÃ¶yleyen ligin en yaÅŸlÄ± teknik adamÄ±. Ama sÄ±fÄ±ra sÄ±fÄ±r elde var sÄ±fÄ±r. Bu sezon BeÅŸiktaÅŸâ€™la ilgili iyi bir ÅŸeyler yazmak bize nasip olacak mÄ± acaba? Sanmam ama umarÄ±m. , SayÄ±n BaÅŸkan ve SayÄ±n Denizli 100 YÄ±llÄ±k kulÃ¼p tarihinde iyiler bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yer almak istiyorsanÄ±z; SayÄ±n Bilgili ve SAYIN SaÄŸlam gibi durun lÃ¼tfen.