Sağlam büyüme

TÜRKİYE hız kesmedi ve yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5.1 büyüdü. Bu performansıyla dünyanın en hızlı 5’inci ekonomisi olan Türkiye, G-20 ülkeleri arasında ise en hızlı üçüncü ekonomi. Türkiye ekonomisi 834.4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşırken büyümenin kaynağı ise Kredi Garanti Fonu başta olmak üzere hükümetin verdiği teşviklerle yatırımın artması ile iç ve dış talebin güçlenmesi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre büyümenin lokomotifi yüzde 9.5 artan ve ekonomiye 2.86 puanlık katkı yapan yatırımlar oldu. Bu durum, KGF ve referandum sonrasında yatırımların yeniden arttığının habercisi olsa da fabrika değil inşaat yatırımlarının artmış olması dikkat çekti. Kamunun ve özel sektörün inşaat yatırımları yüzde 25 arttı, fabrika yatırımları yüzde 8.6 azaldı.

RUSYA KATKISI

İhracat gücünü büyümede de gösterdi. İkinci çeyrekte yüzde 10.5 artan ihracatın ekonomiye katkısı 2.25 puan oldu. Özellikle Avrupa ekonomisindeki iyileşme ve Rusya ile ilişkilerin düzelmesi dış talebi arttırdı. İthalattaki yüzde 2.3 artış da büyümeyi 0.57 puan aşağıya çekti.

Son yıllarda büyümenin en büyük aktörü iç tüketim hız kesti kesmesine ama yüzde 3.2 artışla 1.9 puanlık katkı yapmayı başardı. Özellikle vergi indirimlerinin olduğu beyaz eşya ve mobilya ile otomotivde alımlar arttı. İç talebin büyümeye etkisinin üçüncü çeyrekte daha güçlü olması bekleniyor. Devlet ise referandumun olduğu ilk çeyreğin aksine tüketim harcamalarını frenledi. Devletin harcamaları yüzde 4.3 azaldı ve bu büyümeyi 0.62 puan aşağıya çekti.

Üretim tarafına bakınca sanayi öne çıkıyor. Dalgalı bir seyir izleyen üretim verilerine rağmen sanayi yüzde 6.3 artış yakaladı ve büyümeye 1.28 puanlık katkı yapmayı başardı. Sanayi de ise imalat sanayi yüzde 6’lık büyümesiyle dikkat çekti. Bu hem istihdamın hem de yatırımların olumlu katkısını da ortaya koyuyor. Turizmdeki olumlu gelişmeler hizmet sektöründe yüzde 5.7’lik büyümeyi destekledi. Hizmet sektörünün ekonomik büyümeye katkısı 1.27 puan oldu. Finans sektörü yüzde 9.4’lük büyümesiyle 0.44 puanlık katkı yararttı. Üçüncü çeyrekte finans sektöründe biraz daha düşük bir büyüme bekleniyor. Tarımda yüzde 4.7’lik büyüme 0.19 puanlık katkı yapsa da üçüncü çeyrek tarımın öne çıkacağı dönem.

HÜKÜMET NASIL YORUMLADI

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: “2017 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin öncü göstergeler de güçlü ekonomik büyümenin ivme kazanarak devam ettiğini göstermekte... Sağlanan güçlü büyüme olumlu ancak tek başına yeterli değildir. Bu büyümenin kapsayıcı olması temel önceliğimizdir. Türkiye son 15 yılda ortalama yüzde 5.7 büyüme performansı sergiledi. Önümüzdeki dönemde kapsamlı reform gündemimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz.”

Maliye Bakanı Naci Ağbal: “İç talep, kredi genişlemesi ve vergi indirimlerinin yanı sıra ekonomide beklentilerin iyileşmesi ve öngörülebilirliğin artması ekonomik büyümenin sürükleyicisi olmuştur. Ara vermeden devam edeceğimiz reformlar, aldığımız tedbirler canlanmayı desteklemeye devam edecektir.”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: “Bizi memnun eden gelişmelerden biri de ikinci çeyrekte yatırımlar kaleminin büyümeye yüzde 2.86 katkı sağlamış olması; böylelikle yılın ilk yarısındaki 5.1’lik büyümenin 3.9 puanı yatırım ve ihracattan geldi. Üçüncü çeyrekte yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme göreceğimizi düşünüyorum. Yıllık yüzde 5.5’lik seviyeyi dahi yıl sonunda aşacağımızı tahmin ediyorum. ”

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: “Üçüncü çeyrekte de ilk iki çeyrekteki büyümeyi aşacak bir oranla uluslararası kuruluşları şaşırtmaya devam edeceğiz. Bu bilinçle katılımcı bir yaklaşımla hazırlayacağımız 11. Kalkınma Planımız, 2023 yılı hedeflerimiz için nihai yol haritamız olacaktır. Ekonomik büyümeyi bir üst patikaya yükseltecek, kalkınmaya birçok alanda azami katkı sunacak yenilikleri ülkemize kazandıracağız.”