Sağanak kabusunun ardından İstanbul’da gün böyle doğdu

İstanbul kuvvetli sağanak ile dün akşam saatlerinden itibaren adeta kabusu yaşarken, yağış gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini gece boyunca yağmur yağışı görülmezken, sabah güneşin doğuşuyla beraber havanın büyük ölçüde açıldığı görüldü.

Gün doğumu Galata Köprüsü üzerinden görüntülendi. Güneşin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün üzerinden doğduktan hemen sonra bulutların arasında kaybolduğu anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Köprü üzerinde balık tutmaya ve spor yapmaya gelen vatandaşların olduğu da görülürken, Karaköy Perşembe Pazarı esnafının iş yerlerinin önlerinde temizlik yaparak, işbaşı yaptığı görüldü. Kentte hayat normal seyrine döndü.