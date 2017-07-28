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    Sağanak kabusunun ardından İstanbul’da gün böyle doğdu

    İHA
    28 Temmuz 2017 - 07:51Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 07:51

    Kuvvetli sağanak yağışıyla oluşan afetin ardından İstanbul’da gün doğumu görüntü görüntüler oluşturdu Güneşin doğuşuyla beraber havanın büyük ölçüde açıldığı görülürken, kent esnafı iş yerlerinde temizlik yaparak işbaşı yaptı.

    İstanbul kuvvetli sağanak ile dün akşam saatlerinden itibaren adeta kabusu yaşarken, yağış gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini gece boyunca yağmur yağışı görülmezken, sabah güneşin doğuşuyla beraber havanın büyük ölçüde açıldığı görüldü.

    Gün doğumu Galata Köprüsü üzerinden görüntülendi. Güneşin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün üzerinden doğduktan hemen sonra bulutların arasında kaybolduğu anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Köprü üzerinde balık tutmaya ve spor yapmaya gelen vatandaşların olduğu da görülürken, Karaköy Perşembe Pazarı esnafının iş yerlerinin önlerinde temizlik yaparak, işbaşı yaptığı görüldü. Kentte hayat normal seyrine döndü.

    Etiketler: İstanbul , hava durumu , dolu yağışı , fırtına
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