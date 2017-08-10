Sağ popülist seçmen nelerden etkileniyor

ALMAN Sendikalar Birliği'ne yakın Hans Böckler Vakfı, sağ popülist seçmenler arasında bir araştırma yaptı. Araştırma sonucuna göre yabancı ve mülteci karşıtı AfD seçmeni, yoksulluk ya da işsiz kalma korkusu yaşamıyor. En büyük korkusu toplumdaki yerini kaybetmek.

Ocak ayı ortasından şubat ayı başına kadar 5 bin seçmen arasında yapılan araştırmaya göre insanların büyük çoğunluğu Almanya'daki ekonomik gelişmeden memnun. AfD seçmenleri de iyi kazanıyor. Almanya'da aylık ortalama kazanç net bin 682 Euro. AfD seçmelerinde ortalama net aylık kazanç bin 664. Diğerlerinden 18 Euro daha az. AfD seçmenleri arasında sadece bu ortalama kazanca sahip olanlar yok. Üst düzey gelir sahipleri de bulunuyor.

KENDİNİ KÜÇÜK GÖRÜYOR

AfD seçmenindeki tipik özellik kazancından bağımsız olarak, kendini toplumda düşük seviyede hissetmesi. Çok sayıda AfD seçmeni işyerini kaybettiğinde yeni bir iş bulamayacağından korkuyor. Geleceğe kuşkuyla bakıyor. Şiddet ve suç olaylarına maruz kalmaktan korkuyorlar. Genel olarak Almanların yüzde 44'ü mülteci göçüyle kendi ülkelerinde yabancılaştıkları hissi taşıyor. Bu oran AfD seçmenlerinde yüzde 83.

AfD seçmeni küreselleşmeden, sınırların açılmasından ve yüksek göçten korkuyor. Demokrasinin işlediğine inanmıyor ve siyasi kurumları inandırıcı bulmuyor.