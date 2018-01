SAG Ödülleri dağıtıldı

İşte Los Angeles'ta düzenlenen SAG (Film Oyuncuları Birliği) ödüllerinde kazananlar.

En İyi Erkek Oyuncu (Sinema): Gary Oldman (Darkest Hour)

En İyi Kadın Oyuncu (Sİnema): Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Sinema): Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Sinema): Alison Janney (I, Tonya)

En İyi Oyuncu Kadrosu (Sinema): Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Oyunculuk Performansı (Sinema): Wonder Woman

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi): Alexander Skarsgard (Big Little Lies)

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi): Nicole Kidman (Big Little Lies)

En İyi Erkek Oyuncu (Drama Dizi): Sterling K. Brown (This is US)

En İyi Kadın Oyuncu (Drama Dizi): Claire Foy (The Crown)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi Dizisi):William H. Macy (Shameless)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi Dizisi): Julia Louis-Dreyfus (Veep)

En İyi Oyuncu Performansı (Drama Dizi): This is US

En İyi Oyuncu Performansı (Komedi): Veep

En İyi Oyunculuk: Game of Thrones

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Morgan Freeman