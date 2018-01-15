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    Sağ motor koptu

    DHA
    15.01.2018 - 23:04 | Son Güncelleme:

    Ankara-Trabzon seferi için havalimanına indikten sonra manevra yaparken, pistten çıkarak denize 25 metre kala çamura saplanıp durabilen Pegasus uçağının pilot ve kabin ekibinin ifadeleri alındı. Boeing 737-800 tipi uçağın birinci pilotu Ender Bayraktar (62), 41 yıllık pilot olduğunu belirterek ifadesinde şunları söyledi:

    İNİŞİMİZ NORMALDİ

    “Ankara Esenboğa Havaalanı’ndan kalkış öncesi uçuş seyir defterini aldım, uçakta herhangi bir sorun yoktu. Uçakla 22.30 sıralarında kalkış aldık. İniş ve kalkışlardan 2’nci pilot sorumludur. Kuleyle görüştüm, Trabzon’da havanın yağışlı olduğunu öğrendim. Pist açık ve net gözükmekteydi. 2’nci pilot inişi gerçekleştirdi. Normal bir iniş gerçekleştirdikten sonra uçak durmadı. Uçak durmayınca kontrol otomatik olarak bana geçti. Fren yaptım, uçak sol tarafa yöneldi, bir kez daha durmak için fren yapınca uçak sol taraftan pistten çıktı. Uçağın sağ motoru istem dışı hareketle aniden hızlandı, toprak zemine de çarpan motor bulunduğu yerden koparak denize doğru düştü. Sonra biz de toprak zeminde bir süre sürüklendikten sonra durduk. Hemen kuleyle irtibata geçtik, yardım istedim. Kısa sürede ekipler yanımıza geldi.”

    Sağ motor koptu

    DENİZE DOĞRU KAYDIK

    Yardımcı Pilot İrfan Yavuz (46) ise ifadesinde şunları dedi: “Tekerlekler pist zeminine değdi, zeminin ıslak oluşuyla uçak yavaşlamadı. Bunun üzerine uçak deniz yönüne doğru kaymaya başladı, kontrol kaptan pilota geçti. Kontrolün benden çıkmasıyla birkaç saniye sonra uçağın sağ motoru koptu. Toprak alanda sürüklendik. Sonra da yardım talebinde bulunduk.”

    KARAKUTU İNCELENİYOR

    SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım ekibi de ayrıntılı kaza raporu hazırlamak üzere uçağın karakutusunu incelemeye aldı. Bu arada uçağın bulunduğu yerden çekilmesi için dün gerekli iş makinelerinin getirilmesinin ardından çalışmalar başladı. Boeing firması yetkilileri de Trabzon Havalimanı’na gelerek 5 yıldır uçuş gerçekleştiren uçakla ilgili inceleme yapacak.

    Etiketler: gazetehaberleri
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