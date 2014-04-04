Safranlı somon ızgara

Üzerine zeytinyağı ve limon suyunu ilave edip tuz ve karabiberi serpiştirerek tekrar karıştırın.

Somon balıklarını hazırladığınız sosa iyice bulayın. Balıkları bu sosun içinde yaklaşık 15-20 dakika kadar bekletin.

Diğer taraftan, pilavı yapmak için; zeytinyağı ve rendelenmiş soğanı orta boy bir tencereye koyun. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 1-2 dakika kavurduktan sonra yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri ilave edin.

Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 3-4 dakika kavurduktan sonra sıcak suyu da tencereye aktarın. Tuz ve karabiberi serpip haşlanmış bezelyeleri de tencereye boşaltın. Birkaç kez karıştırıp orta ısılı ateşte, pirinç suyunu iyice çekinceye kadar pişirin.

Pirinç suyunu iyice çekince ocağı kısın ve çok kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alın. 20 dakika kadar dinlendirin.

Sosta bekletip lezzetine lezzet kattığınız somon balığı dilimlerinin iki tarafını da sıcak ızgarada beşer dakika kızartın. Sıcak pilavın yanında servis yapın.

Afiyet olsun.

Malzeme listesi

* 4 dilim somon balığı (her biri 100-150 gr ağırlığında olmalı)

Sos için;

* 3 çay kaşığı dolusu safran (mısır püskülü şeklinde kırmızı renkli)

* 3 yemek kaşığı sıcak su

* 5 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 yemek kaşığı limon suyu

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Pilav için;

* 1 su bardağı pirinç

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 4 yemek kaşığı

zeytinyağı

* 2 su bardağı sıcak su

* 1 su bardağı haşlanmış bezelye

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber