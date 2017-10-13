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    Safra kesesinden 710 taş çıktı

    Hürriyet Haber
    13.10.2017 - 13:54 | Son Güncelleme:

    Mersin özel bir hastanede bir hastanın safra kesesinden yapılan operasyon sonucu 710 adet taş çıkarıldı. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Can Terzier tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrasında hasta sağlığına kavuştu.

    Yüksek karın ağrısı sebebiyle hastanın hastaneye başvurduğunu ve yapılan tetkikler sonrasında karın ağrısının nedeninin safra kesesinde oluşan taşlardan kaynaklandığı belirlendiğini belirten Terzier, “Hastamız karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle bize başvurdu. Başarılı bir operasyon oldu. Safra kesesi taşları genelde bir ya da birkaç tane olmaktadır. Bizim hastamızdan çıkan taşlar toplam 710 adetti. Bu durum hepimizi çok şaşırttı. Hastamız ameliyat oldu, böylelikle hastayı bekleyen riskler basit bir ameliyatla giderilmiş oldu. Safra kesesi ameliyatları için gerçekte taşın sayısı hiç önemli değildir. Ama tabi taş sayısı arttıkça bazı riskler de artar. Laparoskopik safra kesesi ameliyatı olarak bu gibi risklerden tamamen kurtulmak gereklidir” dedi.

    Safra kesesinden 710 taş çıktı

    “Bu kadar taş çok nadir görülen bir durum.”

    Safra kesesi ameliyatlarını çok sık yaptıklarını ancak böylesiyle ilk defa karşılaştıklarını söyleyen Terzier, “Bu kadar taş çok nadir görülen bir durum. İlk defa bir safra kesesinde bu kadar taş gördüm. Safra kesesinden 710 taş çıktı” ifadelerini kullandı. Terzier, hastanın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtti.

    Etiketler: mersin , doktorlar

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