 Sadece zeki insanların çözebileceği 6 bilmece

1- Eğer bana sahipsen, beni paylaşmak istersin. Beni paylaşırsan, bana sahip değilsindir. Peki, ben neyim?





Cevap: Sır

2- Bir labirentten kaçıyorsun ve önünde üç tane kapı var. Soldaki kapı, seni ürkütücü bir cehenneme götürür; ortadaki kapı ölümcül bir suikastçıya. Sağdaki kapı ise, üç aydır yemek yemeyen bir aslana. Hangi kapıyı seçersin?





Cevap: Sağdaki kapıyı. Çünkü üç ay boyunca yemek yemeyen bir aslan, çoktan ölmüştür.

3- Beni yan çevir, ben her şeyim. Beni ortadan kes, ben hiçbir şeyim. Peki, ben neyim?





Cevap: 8 sayısı. Çünkü 8 sayısını, yan çevirdiğimizde sonsuzluk simgesi olurken; ortadan kestiğimizde iki tane 0 (sıfır) olur.

4- 7 dakikalık ve 11 dakikalık iki farklı kum saatiniz var. Bu kum saatlerini kullanarak nasıl 15 dakika içinde yumurta kaynatabilirsiniz?





Cevap: Sırasıyla şu adımları izleyin:

Yumurtayı kaynatmaya başlar başlamaz iki kum saatini de aynı anda başlatın. 7 dakikalık kum saati bitince, tekrar başlatmak için çevirin. 4 dakika sonra, 11 dakikalık kum saati bittiğinde, 7 dakikalık kum saatini tekrar çevirin. 7 dakikalık kum saatinin bitmesini bekleyin; bu, 4 dakika daha demektir. Böylece kaynatma süresi olan 15 dakikaya ulaşmış olacaksınız.

5- İçerisinde mum, odun sobası ve gaz lambası olan karanlık bir odada oturuyorsunuz. Ve sadece 1 kibritiniz var, önce hangisini yakardınız?





Cevap: Kibriti.

6- Ormanlık bir yolda yürürken bir yol ayrımına geliyorsun. Yollardan biri ölümle sonuçlanıyor; diğeri ebedi mutluluğa gidiyor. Ama sen hangisinin hangisi olduğunu bilmiyorsun. Yol ayrımının başladığı yerde hangisinin hangisi olduğumu bilen 2 kardeşle karşılaşıyorsun. Kardeşlerden biri her zaman doğruyu söyler, diğeri ise yalancıdır. Ve onlara sadece 1 soru sorma hakkın var. Bu durumda hangi yoldan gideceğini nasıl belirlersin?





Cevap: İki kardeşe de "Eğer sen kardeşinin yerinde olsaydın, ebedi mutluluk için hangi yoldan gitmesini söylerdin?" diye sormalısın.

Sağdaki yolun ebedi mutluluğa gittiğini varsayalım. Siz bu soruyu sorduktan sonra, her iki kardeş de size aynısını söyleyecektir: "Sol yolun ebedi mutluluğa gittiğini söylerdim." Ve siz, her iki durumda da ikisinin söylediği şeyin tam tersini seçersiniz, çünkü biri gerçeği biri yalan söylüyorsa; biri gerçeği söylemek için yalan söylüyor demektir.