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    Hürriyet >Dünya>'Sadece yüzde 2’si işgal altında' lafı kızdırdı

    'Sadece yüzde 2’si işgal altında' lafı kızdırdı

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 12:06 | Son Güncelleme:

    İsrail’deki Amerikan elçisinin, “işgal” açıklaması Filistinlileri kızdırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı da elçinin sözleriyle kendi pozisyonları arasına mesafe koyan bir açıklama yaptı.

    ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Walla adlı haber sitesine yaptığı açıklamada “İsrail, Batı Şeria’nın sadece yüzde 2’sini işgal ediyor” diyince ortalık karıştı. Friedman, “Yerleşimlerin de İsrail’in parçası olduğunu düşünüyorum” dedi. Bu açıklama, ABD’nin dış politikasıyla da çelişti. BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail’in 1967 yılında 6 Gün Savaşı’nda işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesi yönünde bir kararı var. Bir diğer deyişle BM, İsrail’in 1967’de ve sonrasında ele geçirdiği Filistin topraklarında kurduğu yerleşimleri tanımıyor ve yasadışı görüyor. Friedman’ın açıklamasına tepki gösteren Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Genel Sekreteri Saib Erekat, “İsrail uluslararası olarak Filistin’in yüzde 100’ünde işgalci güç olarak tanınıyor. Buna işgal altındaki Doğu Kudüs’te dahil” dedi.

    ABD DIŞİŞLERİ: DEĞİŞİKLİK YOK

    Erekat, Friedman’ın yorumunun ‘sadece yalan ve yanıltıcı olmakla kalmayıp aynı zamanda uluslararası hukuk, BM kararları ve ABD’nin tarihsel pozisyonuyla da çeliştiğini’ söyledi. Friedman’a kendi hükümetinden de tepki geldi. ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Amerikalı elçinin açıklamalarının “ABD politikasında bir değişiklik olarak okunmaması” gerektiğini söyledi. Friedman bu ayın başında İsrail’in sağcı gazetesi Jerusalem Post’a verdiği röportajda İsrail’in işgali için “sözde” ifadesini kullanmış ve yine tepki çekmişti.

    Etiketler: abd , israil , filistin , işgal , david friedman
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