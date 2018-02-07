Eşi Selin İmer’e duyduğu aşkı ilk kez açık açık anlatan Ceceli “Biz zor süreci geçirdik, biz bu dönemi birbirimize kenetlenerek geçirdik, ben “sadece sen ol başka hiçbir şey umurumda değil” dedim, çünkü aşk böyle bir şey” dedi.

Selin İmer’in hamile olduğu yönündeki haberler ile ilgili de “Selin İmer hamile değil, olursa da ilk Kanal D mikrofonuna konuşacağım” dedi.

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