Hürriyet>Kelebek Magazin>Hayat Haberleri>Sadece köpek sahiplerinin bildiği 5 tatlı duygu

Sadece köpek sahiplerinin bildiği 5 tatlı duygu

Sizi bu dünyada bu kadar en iyi anlayan ve iyi bilen tek varlık ne aileniz ne de arkadaşlarınızdır. Cevap bir bakışınızla dünyanın en mutlu şeyine dönüşen bir köpekten başkası değildir. Aslında onun bir damla mutluluğu için bütün enerjinizi ve zamanınızı verebilecek olan sizlersiniz. Karşılıklı bir güven ve sevgi ilişkisi olan bu durumu halen yaşamadıysanız hayatınızda çok büyük bir eksiklik var demektir.

Hürriyet Haber
08 Ağustos 2017 - 12:23:00

1- Koşulsuz sevilmek

Sabah uyanmanızı sabırla bekleyen, onu dışarıya çıkarmanız için adeta yalvaran, dışarıda attığı her adımda yandan sizi kontrol eden, sizinle dost olduğu için mutluluktan uçan bir canlı ve sonsuz sevgisi kadar insanı doyuran bir hiz azdır. Gerçek sevgiyi anlamak için o patileri kucaklamanız yeterli olacaktır.

Sadece köpek sahiplerinin bildiği 5 tatlı duygu

2- Evde bekleyeninizin olması

Gerçekten eve gelmeniz ve onunla ilgilenmeniz için saatlerce heyecan içinde bekliyorlar. İstiyorlar ki en iyi dostları gelsin, başlarını okşasın, tasmayı takıp sokağa çıkarsın ve oyun başlasın. Hayatı kocaman bir oyun alanı gibi gören dostlarımızın bu muhteşem enerjisinden kendinizi mahrum bırakmayın.

3- Coşkulu bir oyun arkadaşına sahip olmak

Oyun oynamak köpeklerin hayatının amacıdır. Bu oyunu özellikle sevdikleri biriyle oynamak onlar için cennetin ta kendisidir. Dikkat etmeniz gereken husus, oynadıkça coşarlar ve daha büyük hareketler yapmaya başlarlar. Hızlanırla ve dikkatsiz olmaya başlarlar. Oyunun kurallarını siz koyun ama uymasını beklemeyin.

Sadece köpek sahiplerinin bildiği 5 tatlı duygu

4- Televizyon kumandasının güvende olmaması

Bir çeşit ev kemirgeni de olan köpekler, eve geldiğinizde onunla ilgilenmeyip sürekli elinizde tuttuğunuz her şeye içten bir öfke beslerler. Bunun için en doğru zaman sizin evde olmadığınız anlardır. Siz sabah evden çıkarsınız ve o da sırayla terliklerden, koltuk kenarlarından ve en önemlisi televizyon kumandalarından öcünü alır. Siz yokken evde hiç bir şeyin güvenliği yoktur. Bekçi olan kimdi?

5- Yasak koymayı becerememek

 İstediğiniz kadar hayatta kuralları önemseyen ve dışına çıkmayan biri olun. Bu dostunuz sizin gibi düşünmüyor. Oturmaması gereken yatağın üstü, girmemesi gereken mutfak ve ısırmaması gereken her şey onun için serbesttir. Yasaklara uymaz ve yerle bir etmek için doğru zamanı bekler. Aslında bizler için iyi bir örnek olabilir bu durum.

 

Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 12:24:16
Etiketler: hayvan sevgisi , köpek beslemek , Hayat
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Koç Burcu
      21 Mart - 20 Nisan

      Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

      Boğa Burcu
      21 Nisan - 20 Mayıs

      Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

      İkizler Burcu
      21 Mayıs - 20 Haziran

      Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

      Yengeç Burcu
      21 Haziran - 22 Temmuz

      Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

      Aslan Burcu
      23 Temmuz - 23 Ağustos

      Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

      Başak Burcu
      24 Ağustos - 23 Eylül

      Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

      Terazi Burcu
      24 Eylül - 23 Ekim

      Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

      Akrep Burcu
      24 Ekim - 22 Kasım

      Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

      Yay Burcu
      23 Kasım - 21 Aralık

      Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

      Oğlak Burcu
      22 Aralık - 20 Ocak

      Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

      Kova Burcu
      21 Ocak - 18 Şubat

      Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

      Balık Burcu
      19 Şubat - 20 Mart

      Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri