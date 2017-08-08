Sadece köpek sahiplerinin bildiği 5 tatlı duygu

1- Koşulsuz sevilmek
Sabah uyanmanızı sabırla bekleyen, onu dışarıya çıkarmanız için adeta yalvaran, dışarıda attığı her adımda yandan sizi kontrol eden, sizinle dost olduğu için mutluluktan uçan bir canlı ve sonsuz sevgisi kadar insanı doyuran bir hiz azdır. Gerçek sevgiyi anlamak için o patileri kucaklamanız yeterli olacaktır.
2- Evde bekleyeninizin olması
Gerçekten eve gelmeniz ve onunla ilgilenmeniz için saatlerce heyecan içinde bekliyorlar. İstiyorlar ki en iyi dostları gelsin, başlarını okşasın, tasmayı takıp sokağa çıkarsın ve oyun başlasın. Hayatı kocaman bir oyun alanı gibi gören dostlarımızın bu muhteşem enerjisinden kendinizi mahrum bırakmayın.
3- Coşkulu bir oyun arkadaşına sahip olmak
Oyun oynamak köpeklerin hayatının amacıdır. Bu oyunu özellikle sevdikleri biriyle oynamak onlar için cennetin ta kendisidir. Dikkat etmeniz gereken husus, oynadıkça coşarlar ve daha büyük hareketler yapmaya başlarlar. Hızlanırla ve dikkatsiz olmaya başlarlar. Oyunun kurallarını siz koyun ama uymasını beklemeyin.
4- Televizyon kumandasının güvende olmaması
Bir çeşit ev kemirgeni de olan köpekler, eve geldiğinizde onunla ilgilenmeyip sürekli elinizde tuttuğunuz her şeye içten bir öfke beslerler. Bunun için en doğru zaman sizin evde olmadığınız anlardır. Siz sabah evden çıkarsınız ve o da sırayla terliklerden, koltuk kenarlarından ve en önemlisi televizyon kumandalarından öcünü alır. Siz yokken evde hiç bir şeyin güvenliği yoktur. Bekçi olan kimdi?
5- Yasak koymayı becerememek
İstediğiniz kadar hayatta kuralları önemseyen ve dışına çıkmayan biri olun. Bu dostunuz sizin gibi düşünmüyor. Oturmaması gereken yatağın üstü, girmemesi gereken mutfak ve ısırmaması gereken her şey onun için serbesttir. Yasaklara uymaz ve yerle bir etmek için doğru zamanı bekler. Aslında bizler için iyi bir örnek olabilir bu durum.
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