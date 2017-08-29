Sadece kedi sahibi insanların sevgililerinin anlayacağı 6 durum

Dön de bir koklayalım

Kediler diğer tüm hayvanlar gibi sezgileri yüksek canlılardır. Siz eve gelir gelmez, sahibiyle aranızda garip bir ilişki olduğunu anlar ve bu nedenle önce sizi baştan aşağıya bir süzüp sonrasında da koklamaya başlar. Bu sırada üzerine pek gitmemenizi öneririz. Bırakın koklasın ve amacınızın düşmanlık olmadığını anlasın.

Bu çanta senin mi?

Kediler yeni tanıştıkları her canlı yaşadıkları bölgenin onun bölgesi olduğunu göstermek ister. Hele sizin gibi sürpriz yumurtadan çıkmış ve kendisine gösterilen sevgiyi paylaşacak biri için dünya o kadar kolay olamaz. Bu nedenle yüksek ihtimalle eşyalarınızdan birinin ve muhtemelen çantanızın üzerine yatacak ve size o evin patronunun kim olduğunu gösterecek. Eğer evin bir parçası olacaksan tüylerin olmalı ve kokmalısın.

Siz sarılamazsınız, o kucak onun

Sevgilinizle romantik anların tadını tek başınıza çıkaracağını düşünüyorsan yanılıyorsun. O her daim o senin olmak istediğin kucakta olacak. Çünkü o kucak onun! Sen kimsin de iki gün önce gelip hemen o kucağa kafanı koyabileceğini sanıyorsun. Gözünü oyar valla!

Yalnız kalmak mı?

“Tamam o zaman başka odada yalnız kalalım.” diye düşünüyorsunuz değil mi? Yok, olmaz, cık. O kapıyı kapayamazsınız. Çünkü o sadece odanın değil tüm evin sahibi. Kapıyı kapatırsınız bacadan girer, olmadı bağırır çağırır. “Ne yapıyorsunuz siz o odada bensiz aloo!!!”

O bakışlar hep ensenizde…

Kalktınız tuvalete mi gideceksiniz, çıktığınızda o sizi bekliyor olacak. Su mu içiyorsunuz, yemek mi yiyorsunuz, o sizi izliyor olacak. Hep iki gözle yaşamaya alışın. Ne ayaksınız onu anlamaya çalışıyor şu an. Görevi büyük!

Yatağın sağı solu ortası ve ucu benim!

Sevgilinizle ilişkiniz ilerledi peki ya kedisiyle. Aynı yatakta romantik bir uyku çekeceksiniz ama yatağın sağı, solu, ortası ve tabii ki sevgilinizin kolları ona ait. Geriye kalan yatakta yatabilirsin köle. Sakın ayak parmaklarını oynatayım deme, atlarım!