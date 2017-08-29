Sadece kedi sahibi insanların sevgililerinin anlayacağı 6 durum

Dön de bir koklayalım
Kediler diğer tüm hayvanlar gibi sezgileri yüksek canlılardır. Siz eve gelir gelmez, sahibiyle aranızda garip bir ilişki olduğunu anlar ve bu nedenle önce sizi baştan aşağıya bir süzüp sonrasında da koklamaya başlar. Bu sırada üzerine pek gitmemenizi öneririz. Bırakın koklasın ve amacınızın düşmanlık olmadığını anlasın.
Bu çanta senin mi?
Kediler yeni tanıştıkları her canlı yaşadıkları bölgenin onun bölgesi olduğunu göstermek ister. Hele sizin gibi sürpriz yumurtadan çıkmış ve kendisine gösterilen sevgiyi paylaşacak biri için dünya o kadar kolay olamaz. Bu nedenle yüksek ihtimalle eşyalarınızdan birinin ve muhtemelen çantanızın üzerine yatacak ve size o evin patronunun kim olduğunu gösterecek. Eğer evin bir parçası olacaksan tüylerin olmalı ve kokmalısın.
Siz sarılamazsınız, o kucak onun
Sevgilinizle romantik anların tadını tek başınıza çıkaracağını düşünüyorsan yanılıyorsun. O her daim o senin olmak istediğin kucakta olacak. Çünkü o kucak onun! Sen kimsin de iki gün önce gelip hemen o kucağa kafanı koyabileceğini sanıyorsun. Gözünü oyar valla!
Yalnız kalmak mı?
“Tamam o zaman başka odada yalnız kalalım.” diye düşünüyorsunuz değil mi? Yok, olmaz, cık. O kapıyı kapayamazsınız. Çünkü o sadece odanın değil tüm evin sahibi. Kapıyı kapatırsınız bacadan girer, olmadı bağırır çağırır. “Ne yapıyorsunuz siz o odada bensiz aloo!!!”
O bakışlar hep ensenizde…
Kalktınız tuvalete mi gideceksiniz, çıktığınızda o sizi bekliyor olacak. Su mu içiyorsunuz, yemek mi yiyorsunuz, o sizi izliyor olacak. Hep iki gözle yaşamaya alışın. Ne ayaksınız onu anlamaya çalışıyor şu an. Görevi büyük!
Yatağın sağı solu ortası ve ucu benim!
Sevgilinizle ilişkiniz ilerledi peki ya kedisiyle. Aynı yatakta romantik bir uyku çekeceksiniz ama yatağın sağı, solu, ortası ve tabii ki sevgilinizin kolları ona ait. Geriye kalan yatakta yatabilirsin köle. Sakın ayak parmaklarını oynatayım deme, atlarım!
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün