Hürriyet>Kelebek Magazin>Hayat Haberleri>Sadece kedi sahibi insanların sevgililerinin anlayacağı 6 durum

Sadece kedi sahibi insanların sevgililerinin anlayacağı 6 durum

Şimdiye kadar kedi sahibi olmanın etkilerinden ve güzelliklerinden bahsettik. Ancak evde bir kedinin olması sadece sahibini etkilemez. Onun tüm çevresini etkiler. Bu nedenle eğer bir kedi sahibi sevgiliniz varsa onun evine gittiğinizde aşağıdaki şeyleri yaşamanız olasıdır.

Kaynak: Doğan Burda
29 Ağustos 2017 - 15:28:00

Dön de bir koklayalım

Kediler diğer tüm hayvanlar gibi sezgileri yüksek canlılardır. Siz eve gelir gelmez, sahibiyle aranızda garip bir ilişki olduğunu anlar ve bu nedenle önce sizi baştan aşağıya bir süzüp sonrasında da koklamaya başlar. Bu sırada üzerine pek gitmemenizi öneririz. Bırakın koklasın ve amacınızın düşmanlık olmadığını anlasın.

Sadece kedi sahibi insanların sevgililerinin anlayacağı 6 durum

Bu çanta senin mi?

Kediler yeni tanıştıkları her canlı yaşadıkları bölgenin onun bölgesi olduğunu göstermek ister. Hele sizin gibi sürpriz yumurtadan çıkmış ve kendisine gösterilen sevgiyi paylaşacak biri için dünya o kadar kolay olamaz. Bu nedenle yüksek ihtimalle eşyalarınızdan birinin ve muhtemelen çantanızın üzerine yatacak ve size o evin patronunun kim olduğunu gösterecek. Eğer evin bir parçası olacaksan tüylerin olmalı ve kokmalısın.

Sadece kedi sahibi insanların sevgililerinin anlayacağı 6 durum

Siz sarılamazsınız, o kucak onun

Sevgilinizle romantik anların tadını tek başınıza çıkaracağını düşünüyorsan yanılıyorsun. O her daim o senin olmak istediğin kucakta olacak. Çünkü o kucak onun! Sen kimsin de iki gün önce gelip hemen o kucağa kafanı koyabileceğini sanıyorsun. Gözünü oyar valla!

Sadece kedi sahibi insanların sevgililerinin anlayacağı 6 durum

Yalnız kalmak mı?

“Tamam o zaman başka odada yalnız kalalım.” diye düşünüyorsunuz değil mi? Yok, olmaz, cık. O kapıyı kapayamazsınız. Çünkü o sadece odanın değil tüm evin sahibi. Kapıyı kapatırsınız bacadan girer, olmadı bağırır çağırır. “Ne yapıyorsunuz siz o odada bensiz aloo!!!”

Sadece kedi sahibi insanların sevgililerinin anlayacağı 6 durum

O bakışlar hep ensenizde…

Kalktınız tuvalete mi gideceksiniz, çıktığınızda o sizi bekliyor olacak. Su mu içiyorsunuz, yemek mi yiyorsunuz, o sizi izliyor olacak. Hep iki gözle yaşamaya alışın. Ne ayaksınız onu anlamaya çalışıyor şu an. Görevi büyük!

Sadece kedi sahibi insanların sevgililerinin anlayacağı 6 durum

Yatağın sağı solu ortası ve ucu benim!

Sevgilinizle ilişkiniz ilerledi peki ya kedisiyle. Aynı yatakta romantik bir uyku çekeceksiniz ama yatağın sağı, solu, ortası ve tabii ki sevgilinizin kolları ona ait. Geriye kalan yatakta yatabilirsin köle. Sakın ayak parmaklarını oynatayım deme, atlarım!

Sadece kedi sahibi insanların sevgililerinin anlayacağı 6 durum

 

 

 

Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 15:33:32
Etiketler: kedi beslemek , evcil hayvan , Hayat
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Koç Burcu
      21 Mart - 20 Nisan

      Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

      Boğa Burcu
      21 Nisan - 20 Mayıs

      Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

      İkizler Burcu
      21 Mayıs - 20 Haziran

      Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

      Yengeç Burcu
      21 Haziran - 22 Temmuz

      Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

      Aslan Burcu
      23 Temmuz - 23 Ağustos

      Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

      Başak Burcu
      24 Ağustos - 23 Eylül

      Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

      Terazi Burcu
      24 Eylül - 23 Ekim

      Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

      Akrep Burcu
      24 Ekim - 22 Kasım

      Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

      Yay Burcu
      23 Kasım - 21 Aralık

      Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

      Oğlak Burcu
      22 Aralık - 20 Ocak

      Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

      Kova Burcu
      21 Ocak - 18 Şubat

      Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

      Balık Burcu
      19 Şubat - 20 Mart

      Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri