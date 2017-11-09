Sadece isim hakkına 525 milyon dolar ödeyecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de yapımı tamamlanan aynı zamanda Paris'te de bulunan Louvre Müzesi'nin açılışını yaptı.

Paris'teki müzeden daha fazla esere ev sahipliği yapacak olan Abu Dhabi'deki Louvre Müzesi bugün açıldı. Yapımı 2007'de başlayan müzenin açılışını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptı. Beş yıl gecikmeyle açılan müzede konuşma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Güzelliğin Tapınağı" ifadesini kullandı.

Müzenin gericiliğe karşı mücadele sembol olduğuna değinen Macron "Bizim için kültürü, eğitimi ve güzelliği desteklemekten daha acil bir şey yok" diye konuştu.

İSİM HAKKI İÇİN 525 MİLYON DOLAR

Fransa Cumhurbaşkanı, konuşmasını dinleyen Arap liderlere destek mesajı vererek Abu Dhabi'nin Avrupa'ya yönelen ve Afrika, Asya kıtalarına da hitap eden kesişme noktası olduğunu söyledi.

Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılan anlaşmaya göre Abu Dhabi'deki müze "Louvre" ismini kullanmak için 30 yıl boyunca Louvre Paris'e 525 milyon dolar ödeme yapacak. Ayrıca Fransa'dan gelecek olan ödünç eserlerin güvenliği için de ek olarak 750 milyon dolarlık bir ödeme gerçekleştirilecek.

Öte yandan, müzede Leonardo Davinci, Monet, Van Gogh gibi dünyaca ünlü ressamların eserlerinin sergileneceği öğrenildi.