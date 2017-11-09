Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Sadece isim hakkına 525 milyon dolar ödeyecek

Sadece isim hakkına 525 milyon dolar ödeyecek

AA
09.11.2017 - 09:38 | Son Güncelleme:

Paris'te bulunan ünlü Louvre Müzesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'ye de açıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açılışını yaptığı müzede orijinalinden daha fazla eser sergilenecek. Araplar, müzenin isim hakkı için 525 milyon dolar, ödünç eserlerin güvenliği için de 750 milyon dolar ödeyecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de yapımı tamamlanan aynı zamanda Paris'te de bulunan Louvre Müzesi'nin açılışını yaptı.

Paris'teki müzeden daha fazla esere ev sahipliği yapacak olan Abu Dhabi'deki Louvre Müzesi bugün açıldı. Yapımı 2007'de başlayan müzenin açılışını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptı. Beş yıl gecikmeyle açılan müzede konuşma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Güzelliğin Tapınağı" ifadesini kullandı.

Müzenin gericiliğe karşı mücadele sembol olduğuna değinen Macron "Bizim için kültürü, eğitimi ve güzelliği desteklemekten daha acil bir şey yok" diye konuştu.

İSİM HAKKI İÇİN 525 MİLYON DOLAR

Fransa Cumhurbaşkanı, konuşmasını dinleyen Arap liderlere destek mesajı vererek Abu Dhabi'nin Avrupa'ya yönelen ve Afrika, Asya kıtalarına da hitap eden kesişme noktası olduğunu söyledi.

Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılan anlaşmaya göre Abu Dhabi'deki müze "Louvre" ismini kullanmak için 30 yıl boyunca Louvre Paris'e 525 milyon dolar ödeme yapacak. Ayrıca Fransa'dan gelecek olan ödünç eserlerin güvenliği için de ek olarak 750 milyon dolarlık bir ödeme gerçekleştirilecek.

Öte yandan, müzede Leonardo Davinci, Monet, Van Gogh gibi dünyaca ünlü ressamların eserlerinin sergileneceği öğrenildi.

Etiketler: Louvre Müzesi paris , Louvre Müzesi abu dhabi
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri