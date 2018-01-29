Sadece ara öğünde değil ana yemekte de kuruyemişlerden vazgeçemeyeceksiniz

Sadece tatlılar ile sınırlamadan sevdiğiniz her kuruyemiş ve kuru meyveyi başta çorba olmak üzere dilediğiniz tuzlu tariflere ekleyebilirsiniz. İşte birkaç örnek…





BUĞDAYLI VE BADEMLİ YOĞURT ÇORBASI

Malzemeler

1 su bardağı aşurelik buğday, 6 su bardağı su, 50 gram tuzsuz badem, 200 gram süzme yoğurt, 1 yumurta sarısı, tuz, 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, 6-7 parça kurutulmuş acı biber, 1 tatlı kaşığı kuru nane.

Hazırlanışı

Buğdayı yıkayıp süzün. 6 bardak suyla birlikte tencereye alın. Kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin (arada karıştırın). Tuzsuz bademleri sıcak suda 10 dakika bekletip kabuklarını soyun. Küçük parçalar olacak şekilde kırın. Süzme yoğurdu yumurta sarısı ile çırpın. Buğdayın pişme suyundan birkaç kaşık ekleyip karışımın ılınmasını sağlayın. Bu karışımı ve kırılmış bademi buğdayın üzerine ilave edip 20 dakika pişirin. Tuzla tatlandırın. Zeytinyağını tavada ısıtıp acı biberleri ekleyin ve hafifçe kızartın. Naneyi ekleyip tavayı ocaktan alın.

Biberli ve naneli yağı çorbanın üzerine gezdirin. Servis yapın.

Çorbaya eklediğiniz yoğurtlu karışımın mutlaka ılık olması gerekiyor. Aksi takdirde yoğurt kesilir. Hem görünümü hem de lezzeti iyi olmayan bir çorba haline gelir.

Küçük parçalar şeklinde kırdığınız bademleri dilerseniz incecik çekerek kullanabilirsiniz.

Çorbaya kuru nane yerine taze nane yaprakları veya pul biber ekleyebilirsiniz.





AYVALI YER ELMASI

Malzemeler

1 büyük boy soğan, yarım çay bardağı sızma zeytinyağı, 500 gram yer elması, 1 orta boy ayva, 2 küçük boy patates, 8 parça kuru domates, 8 parça kuru acı sivri biber, yarım limonun suyu, 1 portakalın suyu, tuz, 1 tutam toz şeker, 2 tutam taze çekilmiş karabiber, 1,5 su bardağı su.

Hazırlanışı

Soğanın kabuğunu soyup kıyın. Zeytinyağını tencerede ısıtıp soğanı kısık ateşte şeffaflaşana kadar kavurun. Bu arada yer elmalarının kabuğunu soyup dilimleyin. Ayvanın ve patateslerin kabuğunu soyup küçük parçalar şeklinde doğrayın. Kuru biber ve kuru domatesleri yıkayıp diğer sebzelerle birlikte tencereye ekleyin. 2 dakika kavurup limon ve portakal suyunu ilave edin. Tuz, şeker ve karabiber ile tatlandırıp suyu ekleyin. Kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Ilık servis yapın.

Enginarı andıran hafif tatlı tadı, morumsu kabuğunun altından çıkan beyaz dokusu ile değeri mutfağımızda pek bilinmeyen bir sebze, yer elması. Hayal gücünüze bağlı olarak neredeyse her çeşit yemeğini yapmanız mümkün. Baskın olmayan lezzeti sayesinde kış sebzelerinin hemen hepsi ile aynı tencere içinde pişebilir. Örneğin, havuç ile çorbası, kereviz ile püresi hatta incecik kesilip fırında kızartılmış cipsiyle yer elması kış sofralarını bol bol süslemeli. Hafifçe haşlanıp istenilen bir sos ile salatası yapılabilir. Kuzu eti ile sıcak, suyu bol bir tencere yemeği soğuk günlere sıcaklık katmanın en iyi yollarından biri olabilir. Kısacası aklınıza geldiği gibi pişirin. Tadının görkemli yalınlığına bayılacaksınız.





KIŞ SALATASI

Malzemeler

2 orta boy pancar, 2 orta boy kereviz, 2 orta boy kırmızıturp, 2 orta boy havuç, 6 hurma, 6-8 gün kurusu kayısı, 2 yemek kaşığı ay çekirdeği içi, 2 yemek kaşığı kabak çekirdeği içi, 50 gram tuzsuz badem, 1 tatlı kaşığı çörek otu, nane yaprakları. Sosu için 1,5 limonun suyu, 1 çay kaşığı bal, yarım çay kaşığı acı pul biber, 1 tutam yenibahar, tuz, yarım su bardağı sızma zeytinyağı.

Hazırlanışı

Salatanın sosu için, limon suyu, bal, acı pul biber, yenibahar ve tuzu bir kâsenin içine alın. Zeytinyağını incecik akıtarak karışımı tel çırpıcı ile hızlıca çırpın. Sos koyulaşacaktır. Pancar, kereviz, turp ve havucun kabuklarını incecik soyun. Rendenin iri tarafıyla rendeleyip büyük bir kâsenin içine alın. Hurmaların çekirdeğini çıkarıp yuvarlak dilimleyin. Kayısıları da doğrayın. Kuru meyveler, çekirdek içleri ve bademleri kâseye ekleyin. Salatanın sosunu ilave edip iyice harmanlayın. Çörek otunu üzerine serpip taze nane yapraklarıyla süsleyin. Bekletmeden servis yapın.

Sebzeleri buharda hafifçe haşlayıp tarifi aynı şekilde hazırlayabilirsiniz.

Kuru erik, elma, portakal ve armut da bu tarife çok yakışan meyvelerdir. Hatta greyfurtun hafif acımsı tadı havuç ve kuru meyvelerin tatlılığını dengeleyecektir. Taze meyveleri servisin hemen öncesinde eklemenizi tavsiye ediyoruz.





ANTEP FISTIKLI VE BADEMLİ KEK

Malzemeler

100 gram tuzsuz badem, 400 gram un, 1 paket kabartma tozu, yarım çay kaşığı karbonat, 4 yemek kaşığı kakao, 4 yumurta, 300 gram toz şeker, 140 gram tereyağı, 180 mililitre süt, 100 gram boz Antep fıstığı.

Hazırlanışı

Bademleri sıcak suda 10 dakika bekletip kabuklarını soyun. Fırın tepsisine yayıp 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Soğuduktan sonra mutfak robotunda incecik olana kadar çekin. Unu büyük bir kaba eleyin. Badem, kabartma tozu, karbonat ve kakaoyu ekleyip harmanlayın. Yumurtaları ve şekeri başka bir kapta 10 dakika süreyle çırpın. Oda ısısında yumuşatılmış tereyağı ve sütü ekleyin. Unlu karışımı yavaşça ilave edip spatulayla karıştırmaya başlayın. Antep fıstıklarını ekleyip karıştırmaya devam edin. Kek harcını içi yağlanmış 27X27 cm ölçülerinde bir kalıba doldurun. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Pişip pişmediğini anlamak için keke kürdan batırın. Temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Dilimleyip ılık servis yapın.

Boz Antep fıstığı, yaz mevsiminin ortalarında hasat edilen fıstıklardan elde edilir. Kendine has bir aroması olan boz fıstık muhteşem koyu yeşil renge sahiptir.

İnce çekilmiş badem miktarını artırmayı isterseniz aynı oranda da unu azaltmanız gerekir.

Bu kekte daha nemli bir kıvam isterseniz harca eritilmiş sütlü çikolata ilave edebilirsiniz.

BİR DE NEFİS CEVİZLİ KEREVİZ SALATASI TARİFİMİZ VAR