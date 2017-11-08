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    Haberler >Gündem>'Sadece 8'den soru çıksın' kampanyasına 44 bin imza

    'Sadece 8'den soru çıksın' kampanyasına 44 bin imza

    Eylül YÜCESAN
    08.11.2017 - 23:58 | Son Güncelleme:

    KÖKLÜ liselere giriş için haziranda yapılacak sınavda 6 ve 7’nci sınıf müfredatından da soru gelecek olması bazı tepkilere neden oldu.

    Change.org’da da “6’ncı ve 7’nci Sınıf Müfredatı Sınavdan Kaldırılsın” başlıklı bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanyanın gerekçesinde, “Sistemin yeni getirilerinden biri de sınava 6 ve 7. sınıf konularının da dahil olması. Sınava girmek isteyen öğrenciler için eski konuları bir daha çalışmak çok yorucu ve yıpratıcı olacak. Hem okul yazılı ve sözlüleriyle uğraşan çocuklar hem de 6 ve 7’nci sınıfı tekrar ederken oldukça yıpranacak” denildi.

    Kampanyaya üç gün içinde dün saat 12.45 itibariyle 43 bin 815 kişi destek verdi. 

    Etiketler: liseye giriş sistemi , Lise , gazetehaberleri
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