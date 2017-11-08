'Sadece 8'den soru çıksın' kampanyasına 44 bin imza

Change.org’da da “6’ncı ve 7’nci Sınıf Müfredatı Sınavdan Kaldırılsın” başlıklı bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanyanın gerekçesinde, “Sistemin yeni getirilerinden biri de sınava 6 ve 7. sınıf konularının da dahil olması. Sınava girmek isteyen öğrenciler için eski konuları bir daha çalışmak çok yorucu ve yıpratıcı olacak. Hem okul yazılı ve sözlüleriyle uğraşan çocuklar hem de 6 ve 7’nci sınıfı tekrar ederken oldukça yıpranacak” denildi.



Kampanyaya üç gün içinde dün saat 12.45 itibariyle 43 bin 815 kişi destek verdi.