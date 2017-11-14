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    Sadece %30'u kadın

    Selma KUNAR / DHA
    14.11.2017 - 22:54 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Kurulu üyesi Engin Kondul, ülke genelinde belgeli 200 bine yakın dalıcının sadece % 30’unun kadın olduğunu söyledi.

    Bu spora daha çok üniversiteli kızların, 30 yaş üstü çalışan kadınların ilgi gösterdiğini belirten Kondul, şöyle konuştu: “Dalış sporuna meraklı kadın eğer eşi bu sporu sevmiyorsa uzak kalıyor. Kadın eşinden dolayı sevse de buna vakit ayıramıyor. Ancak eşinden ayrılan kadınların, sevdikleri bu spora yöneldiğini gösteren araştırmalar var. Eğer erkek dalış sporunu seviyor eşi sevmiyorsa, bu da sorun. Çünkü eşi dalış yaparken kadın bütün gün teknede oturuyor. Her iki taraf bu sporu seviyorsa sorun olmuyor.” 

    Etiketler: su altı , gazetehaberleri
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