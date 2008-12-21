Saçma sapan bir maç

Sinan Özcan yazıyor

Zira rakip bu sefer Gençlerbirliği değildi...

Galatasaray’da yine tuhaf bir rehavet mi desek, garip bir öz güven mi desek, bir enteresan yumuşaklık vardı.

Delil mi istersiniz? İşte size delil: Galatasaray ilk yarı o kadar yumuşak oynadı ki, ilk faulünü 32. dakikada yaptı...

Mehmet Topal’lı Ayhanlı defansif orta saha, önde basan, daha agresif oynayan Beşiktaş hücum elemanları karşısında çok fazla top kayıpları yaşadılar.

Barış sağ kanatta çok fazla boşluklar bıraktı. Sık sık yerini kaybetti. Orada Sabri’yi, orta sahanın sağında ise Barış’ı bekleyen bizleri fena halde şaşırttı Skibbe...

Bu sezon en güzel oyunlarını 4-2-3-1 düzeninde oynayan Galatasaray’ı bu kadro ile çıkaran Skibbe, maçın sonucu ne olursa olsun maça çıkardığı 11’de hata yaptı.

Ayrıca ilk yarıda sol kanadın tamamını kontrol eden Arda’ya bu işkenceyi çektiren Skibbe’ye teşekkür ediyoruz...

İkinci yarıya aynı kadro ve oyun düzeninde başladı Galatasaray...

Delgado öyle saçma sapan bir hakem yorumuyla oyundan atıldı ki...

Değerli hakemlerimiz, elle sarı kart hareketi yapana kart gösterme kuralını kusursuz! uyguluyorlar sağ olsunlar. Pozisyonlara hiç yorum katmıyorlar. Hareketi görmeleri yeter...

Türkçe bilen oyuncular bu itirazlarını elle değil de kelimelerle ifade edince kart görmüyorlar... Ama Türkçe bilmediği için meramını hareketlerle anlatmaya çalışan garibim Delgado’ya cezası anında kesiliyor...

Üstelik Delgado, hareket diliyle tam olarak şunu söylüyor: “Ben bu faulü bir kere yapınca sarı kart gösterdin.” Bu kadar. Bunu sözle ifade etse kart görmeyecekti, görmemeliydi.

Teşekkürler Cüneyt Çakır... Kalitesi zaten yerlerde sürünen ligimize bu konuda bir katkı da sen yaptın...

Bir Galatasaraylı olarak, bu maçın sonunda hiç sevinmiyorum. Hele de Arsenal – Liverpool maçından sonra bu maçı izleyip de aradaki muazzam kalite farkına şahit olunca...

Çok daha zevkli, kaliteli futbolun, kısa paslarla hızlı hücuma çıkışların, alan daraltmaların olduğu, daha güzel bir maç bekliyordum. Hayal kırıklığına uğradım.

Muhtemelen bu maçla ilgili en tuhaf ve aykırı yazı da bu olmuş oldu.

Not: Maçın Galatasaray için en sevindirici tarafı, kart görerek cezalı duruma düşen Meira’nın Sivas karşısında oynamayacak olması...