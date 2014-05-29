Ara
MENÜ
Haberler >Advertorial>Saçlarınız Mı Dökülüyor?

Saçlarınız Mı Dökülüyor?

29.05.2014 - 09:23 | Son Güncelleme:

Günümüzde saç dökülmesi erkeklerin en çok şikayet ettiği problemlerinin başında gelmektedir.

Bundan dolayı da dünyaca ünlü kozmetik ve ilaç markaları erkeklerin saç problemini çözmek için çok büyük ölçekli ar-ge çalışmaları yapmaktadırlar.

Hepimizin bildiği gibi doğanın mucizesi olan şifalı bitkilerin bazıları saç dökülmesini durdurmaya ve de saç oluşumunu sağlamaya yardımcı olmaktadır. Ancak bugüne kadar bu bitkilerden %100 etki gösteren bir formül bulunmamıştı.

Ama artık Nanohair var!

Nanohair ;
1-)Yeni saç oluşumuna, saç kaybının önlenmesine
2-)İnce telli saçların kalınlaşmasına
3-)Aktif maddeler ile saç dökülmesinin durmasına
4-)Saç kökünün kuvvetlenmesine, saçın direnç ve hacim kazanmasına
5-)Saçın yenilenmesine ve kalınlaşmasına
6-)Saçtaki renk kaybının önlenmesine, kepeği engellemeye yardısmcı olur.

Detaylı bilgi için buraya tıkla!

İlandır.

Etiketler:
    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.