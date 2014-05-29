Saçlarınız Mı Dökülüyor?

Bundan dolayı da dünyaca ünlü kozmetik ve ilaç markaları erkeklerin saç problemini çözmek için çok büyük ölçekli ar-ge çalışmaları yapmaktadırlar.

Hepimizin bildiği gibi doğanın mucizesi olan şifalı bitkilerin bazıları saç dökülmesini durdurmaya ve de saç oluşumunu sağlamaya yardımcı olmaktadır. Ancak bugüne kadar bu bitkilerden %100 etki gösteren bir formül bulunmamıştı.

Ama artık Nanohair var!

Nanohair ;

1-)Yeni saç oluşumuna, saç kaybının önlenmesine

2-)İnce telli saçların kalınlaşmasına

3-)Aktif maddeler ile saç dökülmesinin durmasına

4-)Saç kökünün kuvvetlenmesine, saçın direnç ve hacim kazanmasına

5-)Saçın yenilenmesine ve kalınlaşmasına

6-)Saçtaki renk kaybının önlenmesine, kepeği engellemeye yardısmcı olur.

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