Saçlarını lösemili çocuklara bağışladı

Ülkesindeki içsavaş dolayısıyla 4 yıl önce Lübnan'a, oradan da Türkiye'ye sığınan 26 yaşındaki Elvaar, Muhammed'in saçlarına büyük bir özenle baktığını ve taramaya bile kıyamadığını anlatarak şunları söyledi: "O saçlarını istediği zaman uzatabilir. Yaptığı fedakârlığın farkında değil ama büyüdüğünde çok gururlanacağını düşünüyorum. Muhammed 8 aylıkken çok güzel saçları vardı. O da saçlarını çok severdi. Bir gün saçlarını dipten kestim. O gün çok üzüldü ve ağladı. Saçlarını tutmaya çalıştı, bulamadı. O zaman kanserli çocuklar aklıma geldi. Saçları döküldüğünde ne kadar çok üzülüyorlardır diye düşündüm. O günden sonra oğlumuzun saçlarını uzatıp bağışlamaya karar verdik."