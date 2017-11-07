Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Saçlarını lösemili çocuklara bağışladı

    Saçlarını lösemili çocuklara bağışladı

    AA
    07.11.2017 - 22:15 | Son Güncelleme:

    GAZİANTEP'te yaşayan Suriyeli İmane Elvaar, 3 yaşındaki oğlu Muhammed'in bebekliğinden bu yana uzattığı saçlarını kestirerek, lösemi hastası çocuklara peruk yapılması için bağışladı.

    Ülkesindeki içsavaş dolayısıyla 4 yıl önce Lübnan'a, oradan da Türkiye'ye sığınan 26 yaşındaki Elvaar, Muhammed'in saçlarına büyük bir özenle baktığını ve taramaya bile kıyamadığını anlatarak şunları söyledi: "O saçlarını istediği zaman uzatabilir. Yaptığı fedakârlığın farkında değil ama büyüdüğünde çok gururlanacağını düşünüyorum. Muhammed 8 aylıkken çok güzel saçları vardı. O da saçlarını çok severdi. Bir gün saçlarını dipten kestim. O gün çok üzüldü ve ağladı. Saçlarını tutmaya çalıştı, bulamadı. O zaman kanserli çocuklar aklıma geldi. Saçları döküldüğünde ne kadar çok üzülüyorlardır diye düşündüm. O günden sonra oğlumuzun saçlarını uzatıp bağışlamaya karar verdik." 

    Etiketler: lösemi , Gaziantep , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri