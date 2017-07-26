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    Saçları 1.5 metre

    Hürriyet Haber
    26 Temmuz 2017 - 21:25Son Güncelleme : 26 Temmuz 2017 - 21:25

    27 yaşındaki Rus Daria Gubanova altın sarısı saçlarını kesmemekte kararlı.

    14 yıldır kesmediği saçlarının uzunluğu 1.5 metreye ulaşan Gubanova, Grimm Kardeşler’in ünlü masalının kahramanı Rapunzel’i andırıyor. Altai Krai bölgesinde yaşayan Gubanova’nın sosyal medyada 218 bin takipçisi var.

    Etiketler: Daria Gubanova , Rapunzel , gazetehaberleri
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