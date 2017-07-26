Saçları 1.5 metre

14 yıldır kesmediği saçlarının uzunluğu 1.5 metreye ulaşan Gubanova, Grimm Kardeşler’in ünlü masalının kahramanı Rapunzel’i andırıyor. Altai Krai bölgesinde yaşayan Gubanova’nın sosyal medyada 218 bin takipçisi var.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.