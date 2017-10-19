 Saçınızın kepeklenmesinin 5 nedeni

Doğal bir mantara karşı hassasiyet
Bilinenin aksine, saç kepeği cildiniz kuru olduğu için ortaya çıkmaz. Saçınızın kepek yapmasının nedeni "pityrosporum orbiculare" adı verilen bir mantarın aşırı üremesidir. Bu mantar cilt yağından beslenir, bu da bazı insanların kepek sorununu neden daha fazla yaşadığını açıklayabilir. Bu durum piyasada satılan kepek şampuanlarıyla tedavi edilebilir.
Stres
Saçınız bir anda kepeklendiyse bu biraz rahatlamanız gerektiğinin işareti olabilir. Stres bağışıklık sisteminizi zayıflatarak kepek ve daha birçok cilt sorununun ortaya çıkmasına neden olabilir. Özellikle kepekle birlikte kaşıntı da yaşıyorsanız bunun stresten kaynaklanma ihtimali çok yüksek. Çözümü ise yoga yaparak, her gün yarım saat yürüyüş yaparak ya da nefes egzersizleriyle stres seviyenizi düşürmek olacaktır.
Saçı yeterince şampuanlamamak ya da iyi durulamamak
Çok fazla şampuan kullanmak saç derinizin ihtiyaç duyduğu yağların eksilmesine neden olur. Ancak bu yağın çok fazla artması da saçınızın kepek yapmasıyla sonuçlanabilir. İçinde çay ağacı yağı olan şampuanların kepeğe karşı etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca şampuanladığınız saçları iyice durulamak da gerekir. Aksi takdirde "pityrosporum orbiculare" mantarının yayılması kolaylaşır.
Yanlış beslenme
Cildin ve saçın sağlığı dış etkenler kadar yiyip içtiklerinizle de bağlantılıdır. Yanlış beslenme doğrudan kepek yapmasa bile, kepeğe eğilimli kişilerde durumu daha da kötüleştirebilir. Özellikle çok fazla doymuş ve trans yağ tüketmek saç derisinde daha fazla yağ üretimine neden olur. Bunun yerine mümkün olduğunca doymamış yağ asitleri içeren avokado, fındık, ceviz gibi kuruyemişler ve zeytin tüketmelisiniz. Ayrıca saç hücrelerinin temel maddesi olan biyotin içeren B vitamini eksikliği de semptomlarınızı kötüleştirebilir. B vitamini için yulaf, pirinç, yumurta ve muzu hayatınızdan eksik etmeyin.
Saç şekillendirme ürünleri
Saçınıza çok fazla şekillendirici ürün sürmek kepeği kötüleştirir. Eğer saçınızda kepek sorunu varsa, saç spreyinden, jöleden ve köpükten mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın.
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