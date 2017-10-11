Saçınıza derinlemesine bakım yapacak 3 doğal maske

Ballı yoğurt maskesi

Bütün saç tiplerinin kullanabileceği, özellikle kuru yıpranmış saçlar için birebir olan maskeyle saç deriniz sağlık kazanacak ve saçlarınız güçlenecek. İki yemek kaşığı yoğurdu bir kâseye koyun. Bir yemek kaşığı bal ile bir yemek kaşığı zeytinyağını hafifçe ısıtın. Bu karşımı kâsedeki yoğurda ekleyin ve iyice karışana kadar çırpın. Maskeyi saçınıza uçtan dibe doğru uygulayın. Saç derinize masaj yapmayı unutmayın. 30 ila 45 dakika beklettikten sonra durulayabilirsiniz.

Nemlendirici Hindistan cevizi maskesi

Eğer saçlarınızın kuruluğundan şikayetçiyseniz, bu maske size göre. Hindistan cevizi sütü ve zeytinyağı saçı yumuşatmak için birebirdir. Üstelik dalgalı ya da kıvırcık saçların buklelerini de güzelleştirir. Bir küçük fincan Hindistan cevizi sütüne yarım çay kaşığı zeytinyağı ekleyin. (Saçınız çok kuruysa daha fazla yağ koyabilirsiniz.) Karışımı saçınıza sürdükten sonra dikkatle tarayın. Özellikle uçlarına dikkat edin. saçınızı 20 dakika sıcak havluya sarılı tutun, sonra durulayın.

Güçlendirici spirulina maskesi

Bir tür yosun olan spirulina, çağımızın süper gıdalarından biri. Spirulina maskesi de saçınıza sağlık katıyor, hızla uzamasını sağlıyor. Bunun için bir yemek kaşığı organik spirulinayı, iki yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyuyla karıştırıp içine yarım yemek kaşığı bal koyun. Kıvamını inceltmek için gerekirse biraz daha limon suyu koyabilirsiniz. Saçınız ıslakken, dipten uca doğru uygulayın. 20 dakika saçınızda tuttuktan sonra iyice durulayın.